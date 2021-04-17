شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق صندوقا بقيمة 200 مليون دولار لتوفير حلولا لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن مبادرة جديدة لإزالة الكربون بالتعاون مع Conservation International وGoldman Sachs، حيث يهدف الصندوق الذى تبلغ قيمته 200 مليون دولار - ويسمى صندوق الاستعادة - إلى إزالة ما لا يقل عن مليون طن مترى من ثانى أكسيد الكربون سنويًا من الغلاف الجوى، وهو ما يعادل كمية الوقود التى تستخدمها أكثر من 200 ألف سيارة ركاب، مع إظهار نموذج مالى قابل للتطبيق يمكن أن يساعد فى التوسع.وزيادة الاستثمار فى استعادة الغابات.

ولمدة ثلاث سنوات حتى الآن تدعى شركة أبل أنها استخدمت أليافًا من مصادر نظيفة بنسبة 100% فى عبواتها، ووفقًا للشركة فقد أدى ذلك إلى تحسين إدارة أكثر من مليون فدان من الغابات على مستوى العالم حتى الآن، وقالت الشركة :"توفر الطبيعة بعضًا من أفضل الأدوات لإزالة الكربون من الغلاف الجوى".

وقالت ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية فى شركة أبل: "تقوم الغابات والأراضى الرطبة والأراضى العشبية بسحب الكربون من الغلاف الجوى وتخزينه بعيدًا بشكل دائم فى تربتها وجذورها وفروعها".

وأضافت "من خلال إنشاء صندوق يولد عائدًا ماليًا بالإضافة إلى تأثيرات الكربون الحقيقية والقابلة للقياس، نهدف إلى إحداث تغيير أوسع فى المستقبل - تشجيع الاستثمار فى إزالة الكربون فى جميع أنحاء العالم، و نأمل أن يشارك الآخرون أهدافنا ويساهموا بمواردهم لدعم وحماية النظم البيئية الحيوية".

ووفقا لشركة أبل فإن هذا الجهد، هو جزء من هدفها الأوسع المتمثل فى أن تصبح محايدًا للكربون عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول عام 2030، وبينما ستقضى الشركة بشكل مباشر على 75 بالمائة من الانبعاثات لسلسلة التوريد والمنتجات الخاصة بها بحلول عام 2030، سيساعد الصندوق فى معالجة المتبقية 25 فى المائة من انبعاثات أبل عن طريق إزالة الكربون من الغلاف الجوي.