عطل مفاجئ بموقع "تويتر" حول العالم



الشارقة - اميمة ياسر -

شهد موقع التغريدات الأمريكى، "تويتر"، لعطل مفاجئ، وفق موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي.

وشعر عدد كبير من المستخدمين بالعطل فى معظم بلدان العالم، من أبرزها الولايات المتحدة وأنحاء من أوروبا وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة في تغريدة "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح المشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".

وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي وقد يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.