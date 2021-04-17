شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون طلاء لمعالجة الاحتباس الحرارى.. يعكس 98% من ضوء الشمس والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نوع الطلاء الموجود في السوق حاليا المصمم لرفض الحرارة يعكس فقط بين 80 و90% من ضوء الشمس.
كما يمكن أن توفر الدهانات طريقة صديقة للبيئة لتقليل الطاقة المطلوبة لإبقائها تعمل باستمرار في الطقس المعتدل.
كان الطلاء الأكثر بياضًا في العام الماضي عبارة عن تركيبة مصنوعة من كربونات الكالسيوم، وهو مركب غزير الأرض يوجد عادة في الصخور والأصداف البحرية، لكن هذا الإصدار الجديد يستخدم مركبًا كيميائيًا يسمى كبريتات الباريوم.
وقال شيولين روان أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بوردو: "إذا كنت ستستخدم هذا الطلاء لتغطية مساحة سطح تبلغ نحو 1000 قدم مربع، فإننا نقدر أنه يمكنك الحصول على طاقة تبريد تبلغ 10 كيلووات"، مضيفا "هذا أقوى من مكيفات الهواء المركزية التي تستخدمها معظم المنازل".