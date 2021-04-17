’’بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا‘‘.. لأول مرة محمد هنيدي يظهر في لعبة ’’بابجي‘‘ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فجر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، مفاجأة لجمهوره، بعدما أعلن مشاركته بصوته في لعبة «ببجي موبايل» الشهيرة، بدءا من عيد الفطر المبارك.

ونشر هنيدي، مقطع فيديو للإعلان، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، معلقا: «في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE».

وظهر «هنيدي» خلال الفيديو، قائلا: «استنونا في العيد هنلعب بابجي موبايل بصوتي، بحنجرتي، وإن شاء الله هنكسر الدنيا».

وكان الفنان محمد هنيدي، قد أثار حيرة متابعيه، خلال الأيام الماضية، مؤكدا وجود مفاجأة ستغير مجرى التاريخ سيعلنها يوم 4 رمضان الجاري، الموافق يوم 16 أبريل.

وكتب «هنيدي» عبر صفحته على فيس بوك، منذ ثلاثة أيام، قائلا: «انتظروني يوم 16 أبريل.. 4 رمضان.. شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد».

وأتبع ذلك بمنشور آخر: «يا كاتب التاريخ.. لا تغلق الصفحات.. في حاجات جديدة لسة هنكتبها يوم 16 أبريل.. 4 رمضان».