شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تعثر على هاتفك الآيفون المفقود بمساعدة Google Assistant والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن أبل تمنحك طريقة للعثور على آيفون الخاص بك إذا كنت لا تتذكر المكان الذى وضعته به آخر مرة، يمكن أيضًا تحديد موقع جهازك عبر مساعد Google، وفيما يلى طريقة إعداد كل شيء فى جهاز آيفون الخاص بك فى حالة تعذر العثور عليه.

يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من تطبيق Google Home مثبتًا على جهاز آيفون الخاص بك، ولن تعمل الخطوات التالية إلا إذا كان لديك تطبيق Google Home على جهاز آيفون الخاص بك.

1. افتح تطبيق Google Home واسمح له بالعثور على الأجهزة الموجودة على شبكتك المحلية وتوصيلها، وكذلك استخدام البلوتوث.

2. لإنهاء عملية إعداد Google Home، تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك ومنح حق الوصول إلى الموقع. لذا، افعل ذلك.

3. الآن، افتح الإعدادات فى تطبيق Home.

4. انقر فوق الإخطارات.

5. انقر على "تشغيل الإشعارات" ثم اختر "السماح".

6. اختر إخطارات عامة، تأكد من تمكين "التنبيهات الحرجة"

7. الآن، لتحديد موقع هاتفك، يمكنك الحصول على مساعدة Google Assistant على مكبر صوت Google الذكى أو العرض عن طريق السؤال "مرحبًا Google، اعثر على هاتفي".

8. سيتم تشغيل صوت مخصص على جهاز أيفون الخاص بك حتى إذا تم ضبطه على Silent أو DND.