شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "F1 2021" تصل لأجهزة بلاى ستيشن وإكس بوكس والكمبيوتر فى 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت EA عن أول لعبة من Codemasters منذ أن اشترت متخصص السباقات فى وقت سابق من هذا العام، حيث ستصل لعبة F1 2021 إلى PlayStation 4 وPS5 و Xbox One و Xbox Series X / S و Steam فى 16 يوليو.

ويتضمن الإصدار الأخير من السلسلة، وهى أول لعبة F1 من EA منذ تحدى F1 Career لعام 2003، وضعًا مهنيًا موسعًا مع خيارات للاعبين، وستكون قادرًا على التعاون مع صديق أو السباق ضد بعضكما البعض عبر الإنترنت، على الرغم من أن EA لم تؤكد بعد ما إذا كانت F1 2021 ستحصل على دعم اللعب المتقاطع.





كذلك فعنصر جديد آخر فى الوضع الوظيفى هو البداية فى الموسم الحقيقي، والتى تتيح لك القفز إلى الإثارة فى أى وقت من موسم F1 الفعلى مع ترتيب السائقين والمُنشئين الواقعيين، كما تقدم F1 2021 أيضًا وضع قصة يسمى Braking Point.

وقالت Codemasters فى بيان صحفى إن الوضع كان "سنوات فى طور الإعداد"، وستبدأ فى Formula 2 وتحاول الوصول إلى وقت كبير، كما تعمل ميزة Braking Point على "غمر اللاعبين فى عالم F1 الساحر، مما يمنحهم طعمًا لأسلوب الحياة داخل المضمار وخارجه: المنافسات والعاطفة والتفانى اللازمين للمنافسة على أعلى مستوى"، وفقًا لـ EA.

وقد أنهت EA استحواذها على Codemasters بقيمة 1.2 مليار دولار فى فبراير بعد مزايدة على Take- Two Interactive، ولكن بالطبع، كان F1 2021 قيد التطوير قبل ذلك بوقت طويل، وتخطط EA لإصدار لعبة سباق واحدة على الأقل سنويًا من الآن فصاعدًا، حيث تمتلك الآن امتيازات Dirt و Grid و Project Cars بالإضافة إلى Need for Speed ​​و Burnout.