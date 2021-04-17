شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مختبر "تسريع الأثر" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة فى مصر، والتى عُقدت تحت عنوان "الاستجابة لنداء المستقبل، فما هو هذا المختبر؟ والهدف منه؟

يُعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي، أداة جديدة من أدوات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز المرونة والابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتهيئة مهارات الأفراد والشركات لتكون قادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادى وأيضًا المستوى التكنولوجى، بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام.

ويعتبر مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، جزء من الشبكة العالمية لمسرعات أعمال البرنامج التي تضم 91 مسرعة أعمال في 115 دولة، حيث تعمل على استغلال الشراكات مع الحكومات والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي وكذلك الشراكات الدولية، لتوسيع نطاق الحلول الهادفة لتحقيق التنمية من خلال تعزيز مهارات الشباب والشركات للاستعداد للمستقبل ومعالجة تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ومختبر تسريع الأثر الإنمائى لبرنامج الأمم المتحدة فى مصر، تُعتبر جزء من التعاون الإنمائى الفعال والشراكات الدولية بين وزارة التعاون الدولى والبرنامج، لاستكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار، الذى يلعب دورًا هامًا فى معالجة تحديات تحقيق التنمية، من خلال دعم الأفكار الجديدة التى تعزز النمو الاقتصادى، والتحول الرقمى، كما أنها تُعد دافعًا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فى إطار تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء فى 170 دولة، نساعد الأمم على بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب.