ابتكار جديد من «جوجل» لتسهيل عملية البحث على الانترنت

الشارقة - اميمة ياسر -

ابتكرت شركة "جوجل" الأمريكية اختصاراً جديداً يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.

وذكر موقع "إنجادجيت"، المتخصص في الشأن التقني، في تقرير له أن اختصار "جوجل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنترنت، بمجرد الضغط على زر "/"، الذي يساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.

ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "جوجل" ليعيدك مجدداً إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.

ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "جوجل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية، بعد اختبارها بصورة ناجحة على هواتف "سامسونج جلاكسي نوت 20 ألترا".