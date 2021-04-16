شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعى لمراقبة النصوص بدقة عالية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق بحثي من جامعة شنيانغ ليغونغ والأكاديمية الصينية للعلوم أداة رقابة على النصوص، يمكنها فلترة المعلومات المؤذية على الإنترنت بدقة غير مسبوقة وصلت إلى 91%، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد معظم أنظمة الرقابة التقليدية على الكلمات الرئيسية بشكل أساسي للقيام بعملية الفلترة، وتكافح من أجل تحقيق دقة بنسبة 70% فقط، في حين أن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تدريب من قبل البشر رفعت النسبة إلى حوالي 80% في السنوات الأخيرة.

بينما أكد فريق الباحثين في تصريح نقله موقع abs-cbn news أن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لا تحتاج إلى تدريب من قبل البشر، وتتفوق على الأساليب الأخرى لتحقيق تلك الدقة العالية وغير المسبوقة.

وقالت الباحثة الرئيسية لي شو وزملاؤها في ورقة بحثية نُشرت في مجلة أنظمة الكمبيوتر الصينية، إنه سيكون من المفيد بشكل خاص تحديد المعلومات الحساسة من وسائل الإعلام على الإنترنت وتصفيتها.