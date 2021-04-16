P5 .. سيارة بميزات قيادة ذاتية من منافسة تيسلا الصينية

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة Xpeng Motors الصينية لصناعة السيارات الكهربائية سيارة P5، وهي سيارة مزودة بميزات جديدة للقيادة الذاتية، حيث تتطلع للسباق في سوق السيارات الصيني الشديد التنافسية.

وتضيف P5، نموذج الإنتاج الثالث لشركة Xpeng Motors وثاني سيارة سيدان بعد P7، منافسًا آخر إلى Model 3 من شركة تيسلا في مجال صناعة السيارات الكهربائية المزدحم بشكل متزايد في الصين.

وقالت الشركة الصينية، وهي منافسة للاعبين المحليين Nio و Li Auto: إنها تصدر أسعارها في معرض شنغهاي للسيارات في 19 أبريل، مع الإشارة إلى أن سعر P5 سيكون أقل من سعر P7.

ويبدأ سعر P7 من 229900 يوان بعد الإعانات، وبالمقارنة، يبدأ Model 3 من تيسلا في الصين من 249900 يوان.

ومن المفترض طرح P5 للعملاء في الصين في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وتوسعت Xpeng Motors أيضًا في النرويج، وهي أول سوق دولي لها.

وقالت الشركة: إنها توسع تواجدها في شمال أوروبا، ويتم إطلاق P5 هناك، لكن دون ذكر جداول زمنية بشأن موعد حدوث ذلك.

وأضافت Xpeng Motors ميزات القيادة الذاتية للتمييز عن منافسيها، حيث تم تجهيز P5 بتقنية Lidar لمساعدة السيارة في التمييز بين المشاة وراكبي الدراجات والسكوتر وأعمال الطرق حتى في الليل وتحت ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأصدرت الشركة الصينية لصناعة السيارات أيضًا إصدارًا جديدًا من XPilot، وهو ما يسمى بنظام مساعدة السائق المتقدم ADAS، ويشير هذا إلى نظام به بعض الميزات المستقلة لكن لا يزال السائق مطلوبًا.

ويحتوي XPilot 3.5 على إصدار محدث من ميزة المرشد الموجه للملاحة NGP، التي يسمح للمستخدمين بالقيام بالمهام بشكل مستقل، مثل: تغيير الممرات أو تجاوز السيارات.

ويمثل XPilot محاولة للتنافس مع نظام تيسلا المسمى Autopilot، بالإضافة إلى منافسين آخرين مثل Nio Pilot من شركة Nio.

ومن المتوقع أن ينتعش سوق السيارات الكهربائية في الصين هذا العام مع توقع بيع 1.9 مليون وحدة، بزيادة 51 في المئة على أساس سنوي.

وساعدت الحوافز المختلفة من الحكومة الصين على أن تصبح أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، ونما عدد من الشركات الناشئة بسرعة، مثل: Xpeng و Nio و Li Auto.

لكن هؤلاء اللاعبين يتنافسون ضد صانعي السيارات التقليديين الذين يعززون قدرات السيارات الكهربائية بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الأخرى التي تدخل في المعركة.

وتعاونت شركة البحث الصينية العملاقة بايدو مع جيلي لإنشاء شركة سيارات كهربائية قائمة بذاتها، في حين أعلنت عملاقة الهواتف الذكية شاومي عن خطط لإطلاق شركة سيارات كهربائية.

وسلمت Xpeng Motors في العام الماضي 27041 سيارة، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2019، وبالمقارنة، باعت تيسلا أكثر من 137000 سيارة Model 3 في عام 2020 في الصين.