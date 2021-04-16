شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Timelapse.. ميزة جديدة من Google Earth لمعرفة كيف تغير العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل برنامج Google Earth على إطلاق ميزة جديدة تسمى Timelapse، والتى ستسمح للمستخدمين بمعرفة كيف تغيرت أرض بمرور الوقت، حيث أشادت شركة التكنولوجيا بالتحديث باعتباره أكبر تحديث لـ Google Earth منذ عام 2017، فهناك أكثر من 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول العالم وجمعتها شركة البحث العملاقة، حيث تكشف عن التغيير السريع الذي مر به عالمنا في العقود الأربعة الأخيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن المستخدمون عند استخدامه من إلقاء نظرة على الأدلة الواقعية لتغير المناخ، وعلامات التوسع الزراعي، والانتشار للمدن الحضرية الكبرى المزدهرة.

ويسمح برنامج Google Earth للأشخاص برؤية أى جزء من العالم بتقنية 4D، والذى كان يقتصر فى السابق على أحدث بيانات الأقمار الصناعية، لكن الآن تم إدخال الصور التاريخية من وكالة ناسا والاتحاد الأوروبي إلى المنصة للسماح للناس بمقارنة شكل الأرض الآن مقارنة بالسنوات الماضية.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزة Timelapse في Google Earth، والانتقال إلى أى مكان على هذا الكوكب لرؤية تغيره بمرور الوقت، وسيتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من المجموعات للمناطق التي قد تكون ذات أهمية خاصة ومعلومات عن مجموعة البيانات المتاحة.

وتقول جوجل فى إحدى المدونات: "لإضافة صور Timelapse متحركة إلى Google Earth، جمعنا أكثر من 24 مليون صورة أقمار صناعية من 1984 إلى 2020، تمثل أربعة مليارات من البكسل".

وتابعت جوجل "استغرق الأمر أكثر من مليوني ساعة معالجة عبر آلاف الأجهزة في Google Cloud لتجميع 20 بيتابايت من صور القمر الصناعي في فسيفساء فيديو واحدة بحجم 4.4 تيرابكسل، أي ما يعادل 530.000 مقطع فيديو بدقة 4K".

مدت برامج الأقمار الصناعية مثل Landsat التي تديرها وكالة ناسا والمسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وبرنامج كوبرنيكوس الذي يديره الاتحاد الأوروبي جوجل بالبيانات التي أعدت بها Timelapse.

يقول مطورو Timelapse أنه لا توجد قيود على المكان الذي يمكن لأي شخص أن ينظر إليه، مع دقة ووضوح دقة منخفضة بما يكفي لعدم تشكيل خطر أمني.

وأصدر Google Earth أكثر من 800 مقطع فيديو من بيانات Timelapse للجمهور لمشاهدتها دون الحاجة إلى البحث عنها على Google Earth، والتي سيتم نشرها على يوتيوب.