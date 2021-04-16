فيسبوك تجلب الأنشطة التجارية إليك لتعريفك بها

دبي - يزن راشد - تختبر شركة فيسبوك ميزة جديدة توصي بالمنشورات من الأنشطة التجارية في خلاصة أخبار المستخدمين.

وتقول الشركة: إن الهدف هو مساعدة المستخدمين على اكتشاف الأنشطة التجارية الجديدة التي ربما لن يجدوها بمفردهم.

وتدرج فيسبوك مجموعة مختارة من مشاركات معاينة الصور المصغرة من الأنشطة التجارية التي لا تتابعها.

وتظهر الصور المصغرة مباشرة أسفل المنشورات من صفحات الأنشطة التجارية، وتكون حول موضوع مشابه.

وعلى سبيل المثال، قد تقترح مشاركة أحد المطاعم منشورات من مطاعم أخرى في منطقتك، أو قد تشير علامة تجارية لمستحضرات التجميل إلى شركات مماثلة.

وتخطط عملاقة التواصل الاجتماعي لاختبار الميزة مبدئيًا في الولايات المتحدة، لكنها تخطط لتوسيع هذا الجهد لاحقًا.

ويأتي الاختبار مع استعداد فيسبوك لوصول تحديث iOS 14 الذي يجعل من الصعب عليها تتبع المستخدمين.

وحذرت فيسبوك من أن التغييرات تضر بالشركات الصغيرة التي تعتمد على إعلاناتها.

وقد تساعد التوصية بالمنشورات من الشركات المشابهة لتلك التي يتابعها المستخدمون فيسبوك في إعطاء رؤية لتلك الشركات دون تتبع الإعلانات.

ويمثل هذا الاختبار الجديد مثالًا على مدى سهولة تعديل فيسبوك لخلاصة الأخبار من أجل إنشاء المزيد من البيانات عن مستخدميها، إذا لزم الأمر.

وأعلنت الشركة عن الاختبار كجزء من تحديث أكبر للأنشطة التجارية، وبالإضافة إلى التوصيات الجديدة، تضيف قريبًا القدرة على إنشاء وحفظ منشورات فيسبوك وإنستاجرام كمسودات من تطبيق Facebook Business Suite للأجهزة المحمولة.

وقالت فيسبوك: إنها تطرح المزيد من الأدوات لأصحاب الأعمال التجارية هذا الشهر، بما في ذلك القدرة على إنشاء ونشر وجدولة القصص عبر فيسبوك وإنستاجرام، إلى جانب إجراء تغييرات وتعديلات على المشاركات المجدولة، وإنشاء وإدارة صور وألبومات فيسبوك من خلال Facebook Business Suite.

وتم تحديث ميزات فيسبوك عبر المنتجات الإعلانية التي تركز على ربط الشركات مع العملاء المحتملين، بما في ذلك Lead Ads و Call Ads و Lead Generation.

وأعلنت فيسبوك في وقت سابق من هذا العام عن تجربة الصفحة الجديدة التي منحت الأنشطة التجارية القدرة على المشاركة عبر الشبكة الاجتماعية من خلال الحساب التجاري للنشر والتعليق والإعجاب والوصول إلى خلاصة الأخبار.