مرسيدس تكشف عن السيارة الكهربائية الفاخرة EQS

دبي - يزن راشد - بعد شهور من إصدار المعلومات والإعلانات التشويقية، كشفت شركة مرسيدس النقاب بالكامل عن EQS، وهي أكبر وأفخم سيارتها الكهربائية حتى الآن.

وتمثل مرسيدس EQS المكافئ العامل بالبطارية لسيارة مرسيدس S-Class، النموذج الرائد للعلامة التجارية.

وفي الشهر الماضي، كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية النقاب عن الجزء الداخلي من EQS جنبًا إلى جنب مع عدد لا يحصى من الميزات والتكنولوجيا داخل السيارة.

وقالت الشركة: EQS هي أول سيارة صالون كهربائية بالكامل من مرسيدس، وتعيد الشركة من خلالها تعريف قطاع السيارات هذا.

وأضافت: تعد EQS النموذج الأول الذي يعتمد على الهندسة المعمارية المعيارية للسيارات الكهربائية الفاخرة، ومن خلال دمج التكنولوجيا والتصميم والوظائف والاتصال، تُسعد السيارة كل من السائقين والركاب.

وأكدت شركة صناعة السيارات أيضًا مواصفات الإنتاج الخاصة بسيارة السيدان الكهربائية، حيث إنها مجهزة بحزمة بطارية ضخمة تبلغ 107.8 كيلو واط وتتيح مدى يصل إلى 770 كيلومتر.

وتتوفر السيارة بنسختين عندما يتعلق الأمر بنظام الدفع، حيث هناك محرك الدفع الخلفي بقوة 329 حصانًا وقدرة 245 كيلو واط +EQS 450، ومحرك الدفع الرباعي بقوة 516 حصانًا وقدرة 385 كيلو واط EQS 580.

وعندما تصل إلى الوكلاء في خريف عام 2021، ستكون EQS أول سيارة كهربائية طويلة المدى من مرسيدس متاحة للشراء في الولايات المتحدة، متفوقة على EQC SUV، التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

كما إنها السيارة الأولى من بين تسع سيارات كهربائية أخرى تخطط شركة صناعة السيارات لإطلاقها بحلول عام 2022.

وتتضمن ميزات السيارة الأبواب الأمامية والخلفية الأوتوماتيكية، وشاشة Hyperscreen بقياس 56 إنشًا مع نظام المعلومات والترفيه MBUX الخاص بالشركة، وشاشة الواقع المعزز عبر الزجاج الأمامي.

وتمتد مقابض الأبواب تلقائيًا مع اقتراب السائق، وتفتح الأبواب عندما يقترب السائق، ويمكن للباب أيضًا أن يغلق نفسه عندما يضغط السائق على الفرامل، ويمكن للسائق أيضًا تشغيل أبواب الركاب للسماح للآخرين بالدخول والخروج من السيارة.

ويفخر مصممو مرسيدس بأن التصميم الجديد ساعد في جعل EQS أكثر سيارات الركاب كفاءة من حيث الديناميكية الهوائية التي ينتجها المصنع في العالم.

ولمساعدتها في الانسياب عبر الهواء بشكل أكثر سلاسة، فإن السيارة تنخفض تلقائيًا عندما تزيد السرعة عن 120 كيلومتر في الساعة، وتنخفض عندما تزيد السرعة عن 160 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي EQS على برنامج Power Nap الخاص لمساعدة السائقين في الحصول على قسط من النوم أثناء التوقف للراحة.

ويقوم البرنامج بإمالة مقعد السائق تلقائيًا إلى وضع الراحة، ويغلق النوافذ ومظلة الشمس عبر السقف الزجاجي، كما يعدل الإضاءة الداخلية ودرجة الحرارة لإيجاد جو مريح.

ويشغل البرنامج أصواتًا للاسترخاء ويعرض عبر شاشة لوحة القيادة صورًا للسماء في الليل مرصعة بالنجوم، وتبدأ السيارة بعد فترة روتينًا للاستيقاظ يتضمن عطورًا خاصة منشطة وتدليكًا لطيفًا، ويرتفع ظهر المقعد ويفتح مظلة الشمس عبر السقف الزجاجي.

وتوفر EQS نظام توجيه بأربع عجلات، وهي ميزة متوفرة أيضًا في سيارة S-Class، حيث تدور العجلات الخلفية قليلاً في الاتجاه المعاكس للعجلات الأمامية عند السرعات المنخفضة، مما يوفر للمركبة قدرة على الدوران في مساحة أصغر بكثير مما يمكن أن تفعله بخلاف ذلك.