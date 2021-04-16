تكنولوجيا: أفضل تجميعة عروض رمضان اليومية من أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما أعتدنا، يقدم متجر أمازون عروض وخصومات على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

إليكم أفضل عروض أمازون:

حافظة متينة واقية لأجهزة Microsoft Surface اللوحية

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

ساعة Garmin Instinct مع GPD

عرض لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

تم تصميمه وفقًا لمعايير 810G لمقاومة الحرارة والصدمات والماء (تصل إلى 100 متر).

تساعد البوصلة المدمجة ثلاثية المحاور ومقياس الارتفاع البارومتري وأنظمة الملاحة العالمية المتعددة (GPS، وGlonass وGalileo) على تتبع الأماكن بشكل أقوى.

مزودة بمستشعر لمعدل ضربات القلب.

مزودة بتطبيق Garmin Connect على الهواتف الذكية المتوافقة والذي يسمح لك بتحميل بياناتك تلقائيًا عبر الإنترنت.

توفر إمكانية التخطيط لرحلتك مسبقًا على موقع Garmin Explore.

تستمر البطارية في العمل حتى 14 يومًا في وضع الساعة الذكية، و 16 ساعة في وضع نظام تحديد المواقع، و 40 ساعة في وضع توفير البطارية.

للشراء: https://amzn.to/3sjrwtD

مكتب كمبيوتر من ارتيلي 160 معاصر

عرض لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

المقاس: 78.5 سم × 33 سم × 25 سم.

اللون: أبيض.

مصنع من الخشب المعاد تشجيره، مثل الصنوبر والأوكالبتوس من الغابات المعتمدة، والتي تتبع المعايير البيئية الصارمة.

مزود بعجلات تمرير معدنية والتي توفر سهولة في الحركة والتنقل.

للشراء: https://amzn.to/3mT7Onf

مكتب كمبيوتر مزود برف من BRV Móveis

عرض لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

المقاس: 135 سم × 69 سم × 149 سم.

اللون: أبيض.

الخامة: خشب.

رف حامل للكتب مدمج.

للشراء: https://amzn.to/2QbrtTo

طاولة تلفاز من Bravo

عرض متاح لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

المقاس: 30 سم × 120 سم × 40 سم.

اللون: متعددة الألوان.

الوزن: 19 كجم.

الخامة: خشب.

للشراء: https://amzn.to/3af4DkT

منظم لأسلاك الطاقة وكوابل الشحن لجهاز الحاسب المكتبي من UGREEN

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

يحافظ على جميع الكابلات في متناول اليد ويساعدك على إنشاء محطة شحن صغيرة خاصة بك حيث يمكنك شحن الأجهزة بسهولة بدلاً من الحاجة إلى البحث عن الكابلات على الأرض.

مصنع من السيليكون المتين للغاية والمرن بدون أي رائحة كريهة ومزود بأربع فتحات.

يتيح لك حمل 4 كابلات أو أسلاك بقطر أقل من 5 ملم في نفس الوقت، مثل أسلاك الطاقة وكابلات USB وكابلات شحن الهاتف المحمول وكابلات الصوت وسماعات الرأس وأسلاك الكمبيوتر وغيرها.

سهل الاستخدام مع لاصق ذاتي قوي.

للشراء: https://amzn.to/3afJK9g

منصة عمل مكتبية من كانتيك

عرض متاح لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

متعددة الاستخدامات.

قاعدة صلبة تسمح بوضع أي شيء على سطح المكتب وتوفر الثبات الكامل مع أي ارتفاع.

ذراع بتصميم نحيف مع آلية رفع هوائية مدمجة تسمح بتعديل الارتفاع دون مجهود.

إعدادات ارتفاع غير محدودة تصل إلى 23 بوصة من المكتب.

تصميم عصري وأنيق مع حواف مائلة مريحة.

مناسبة لشاشات كبيرة بحجم 23 بوصة ولوحة مفاتيح بحجم 27 بوصة.

فتحة محكمة لتثبيت أذرع الشاشة الاختيارية للشاشة الواحدة أو المزدوجة (تباع بشكل منفصل).

للشراء: https://amzn.to/3e9nfUm

جهاز لوحي لرسم الجرافيك من Huion Inspiroy

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

يتميز بهيكل نحيف للغاية إذ يأتي بسُمك 8 ملم ووزن 277 جرام.

يأتي بقلم يعمل بدون البطاريات.

مزود بسطح متين يشبه الورق ومغطى بمادة عالية الجودة لضمان استخدام طويل الأمد وملمس ناعم.

يأتي بستة مفاتيح قابلة للتخصيص للحفاظ على جميع المختصرات المفضلة لديك في متناول اليد.

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك وبرامج الفن السائدة.

للشراء: https://amzn.to/3tsB8Du

كرسي ألعاب عالي الظهر من Mahmayi

عرض متاح لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

مصنع من الاسفنج عالي الكثافة والذي يمنحك مزيدًا من الراحة والمرونة المطاطية.

مزود بإطار فولاذي بسمك 1.8 ملم، أكثر متانة وثباتًا؛ وجلد بولي يوريثان مقاوم للاهتراء.

مقاس الظهر: 22.5 بوصة × 30.5 بوصة (الطول × العرض)، مقاس المقعد: 19.8 بوصة × 20.5 بوصة (الطول × العرض)، ارتفاع المقعد القابل للتعديل: 17.3 – 21.5 بوصة.

يأتي بعجلات دوارة بزاوية 360 درجة متعددة الاتجاهات.

سعة التحميل: أقصى سعة للوزن 300 رطل، وظيفة الاستعادة؛ بين 90-180 درجة، وظيفة التأرجح: يمكن للكرسي أن يهتز ذهابًا وإيابًا عند ضبط المقبض أسفل المقعد.

اللون: أبيض/أسود.

للشراء: https://amzn.to/2QxvIbH

محول صوت ستيريو خارجي بمنفذ USB من UGREEN

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

يوفر الحماية لهاتفك ضد التداخل الكهرومغناطيسي واستقرار أفضل بجودة الصوت.

مناسب لـ لـ Skype / ICQ / Google Hangouts / TeamSpeak ومناسب أيضًا كمصدر صوت ثان للتشغيل المتزامن لمكبرات الصوت وسماعات الرأس.

لا يتطلب محرك للتشغيل.

متوافق مع Windows 10 / 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7/8 / Linux / Mac OSX / PS4 / Google Chromebook / Windows Surface Pro 3 / Raspberry Pi.

متوافق مع محول USB إلى الصوت.

للشراء: https://amzn.to/3mTdCgr

مكتب كمبيوتر بكسل ديسك من ارتيلي

عرض متاح لمدة 24 ساعة.

المواصفات:

تصميم عصري وعملي مناسب للعمل أو المذاكرة ويتميز بمساحة واسعة لحمل الكمبيوتر وجميع ملحقاته.

يأتي بحجم يناسب أي ديكور ويلائم أي مساحة.

يتسع لجهاز الكمبيوتر ووحدة المعالجة الرئيسية ولوحة المفاتيح والطابعة.

يمنحك الراحة والمساحة الكافية لأغراضك.

يحتوي على زلاجات معدنية لسهولة الحركة.

الخامة: مصنوع من خشب ليفي وخشب مضغوط متوسط الكثافة مُعاد معالجته وتشكيله، مثل خشب الصنوبر والأُوكالبتوس المستخرج من الغابات المعتمدة.

للشراء: https://amzn.to/3wZTvC3

قاعدة ماوس ألعاب بإضاءة RGB من انوتيك

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

تأتي قاعدة ماوس الألعاب هذه بتصميم ناعم مع إضاءة RGB.

تعمل عبر منفذ USB ويتم تشغيلها بمجرد التوصيل بدون حاجة إلى برنامج تشغيل.

مزودة بزر تحكم بلمسة واحدة مصمم للتبديل بين ألوان RGB أو إيقافها.

تأتي بسطح فائق النعومة ودقيق وقابل للتحكم فهو يتميز بمقاومة أقل من قاعدات الماوس الأخرى.

تتميز بقاعدة مطاطية مقاومة للانزلاق تمنح ثباتًا عاليًا لمنع انزلاق أو تحرك قاعدة الماوس.

خياطة احترافية للحافة إلى جانب مادة مقاومة للماء تمنع الاهتراء وتضمن عمرًا أطول.

المقاس: 31.5 × 11.5 بوصة يناسب الماوس ولوحة المفاتيح بشكل مثالي ويمنحك في الوقت نفسه مساحة كبيرة للحركة.

ملائمة لجميع أنواع لوحات المفاتيح والماوس، مما يوفر الكثير من المساحة للألعاب الاحترافية أو العمل المكتبي.

تتضمن 14 وضع إضاءة RGB مختلف.

للشراء: https://amzn.to/3e63E7I

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