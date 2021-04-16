شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن الجيل الثالث من قلمها Apple Pencil فى 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركة أبل تستعد لعقد مؤتمر خاص فى أبريل 2021، وفى حين أن معظم التوقعات تشير إلى أن أبل قد تكشف عن جهاز iPad Pro جديد، إلا أن التلميحات كانت تشير إلى تسريبات أخرى أيضًا، ووفقًا لمنشور على منصة التواصل الاجتماعى الصينية Weibo، يمكن لشركة أبل الكشف عن الجيل الثالث من قلمها Apple Pencil.

ويأتى التسريب من حساب يُدعى "Uncle Pan Pan" - لديه سجل حافل بالنجاحات عندما يتعلق الأمر بتسريبات أبل - وفى الشهر الماضى شارك مرشد آخر صورة لـ Apple Pencil 3 المزعوم على تويتر أيضًا، وقامت أبل بتحديث قلمها آخر مرة فى عام 2018 عندما أطلقت الجيل الأول من iPad Pro، وقد يكون الوقت قد حان لكى يحصل Pencil على ترقية مع جهاز iPad.

وعند الحديث عن iPad، يمكن الكشف عن الجيل الجديد من iPad Pro فى 20 أبريل فى حدث Spring Loaded عبر الإنترنت الذى تعقده أبل، وقد تم التكهن بأن جهاز iPad سيأتى بمعالج جديد تمامًا، وأيضًا تم اقتراح أن تقدم أبل لأول مرة تقنية شاشة LED صغيرة لجهاز iPad.

وذكر تقرير صادر عن Bloomberg أنه على الرغم من أنه قد يتم الكشف عن iPad Pro، فقد يكون هناك تأخير فى الشحنات بسبب النقص المستمر فى الرقائق العالمية، كذلك هناك منتج آخر ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة هو AirTags والذى يمكن الكشف عنه أيضًا فى هذا الحدث.