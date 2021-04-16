شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستتوقف عن صناعة موديلات "مينى" من آيفون بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير، مينج شي كو، خطط شركة آبل الامريكية للتوقف عن إنتاج الموديلات المصغرة من موبايلات آي فون بحلول عام 2022 مع إدخال تحديثات كبيرة على كاميرات الهواتف.

وقال كو - في بيان للمستثمرين - إن شركة (آبل) تخطط لاصدار نسختين من موبايل (آيفون) بأحجام 6.7 بوصة و6.1 بوصة.

وتشير توقعات كو، إلى أن شركة آبل ربما تتراجع عن إصدار المزيد من نسخ موبايل الآيفون "مينى 12" الذى يتسم بأنه قليل التكلفة والذى أصدرته ابل فى عام 2020 بناء على طلبات مستخدمى هواتف الآيفون.

ولفت إلى أن قرار آبل بالتراجع عن إنتاج نسخ مصغرة من موبايلات الآيفون يرجع الى ضعف مبيعات "اى فون مينى 12" بالمقارنة بمبيعات الايفون الذى تتميز باحجام أكبر للشاشة وبطارية اقوى.

وأضاف المحلل أن التحديثات الجديدة على موبايلات الآيفون تتضمن جودة عالية جدا للصورة باستخدام مكونات للكاميرا تعطى عدد وحدات 48 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى تقنيات لقطات الفيديو، مؤكدا أن الموبايلات الجديدة التى ستصدرها آبل فى العام القادم ستحمل اسم "2h22".