شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تخطو نحو السياحة الفضائية المدارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطت Blue Origin خطوة أخرى نحو رحلات السياحة الفضائية شبه المدارية مع استكمالها بنجاح لإطلاقها الصاروخي الخامس عشر والهبوط من مينائها الفضائى فى تكساس، وفقا لما نقله موقع Digital Trends.

وكانت هذه المهمة الأولى لرؤية أفراد داخل الكبسولة قبل الإطلاق - وأيضًا بعد هبوط الكبسولة - كجزء من تمرين لمحاكاة تحركات رواد الفضاء وعملياتهم لخدمة السياحة القادمة، لم يكن أعضاء الفريق الثلاثة على متن الكبسولة أثناء الرحلة الفعلية.

ووفقًا لـ Blue Origin ، فقد سمحت لها التجربة بإجراء سلسلة من الاختبارات من داخل الكبسولة، "بما في ذلك التحقق من الاتصال مع Capsule Communicator، وإجراءات الدخول والخروج من الكبسولة، والتحضيرات السابقة للإطلاق داخل الكبسولة".

وأضافت: "بعد هبوط كبسولة الطاقم، تدرب رواد الفضاء على إجراءات ما بعد الرحلة وفتح الفتحة والخروج من الكبسولة."

وستأخذ الرحلات السياحية لشركة Blue Origin المسافرين الذين يدفعون إلى حافة الفضاء على ارتفاع حوالى 62 ميلًا، مما يوفر مناظر رائعة للأرض وما وراءها، بالإضافة إلى فترة قصيرة من انعدام الوزن قبل العودة إلى القاعدة.

وتخطط Virgin Galactic أيضًا لرحلات جوية شبه مدارية وكشفت مؤخرًا عن مركبة فضائية جديدة لامعة لركوبها، بينما تعمل SpaceX على تقديم تجارب مدارية.

وقامت شركة Blue Origin بالتغريد على الملامح الرئيسية للمهمة، والتي بدأت بإطلاق صاروخ New Shepard.

كما أنها تُظهر المنظر من داخل الكبسولة، بوجود عارضة أزياء تستخدمها Blue Origin لإضفاء بعض الحجم على نوافذ الكبسولة الكبيرة، ويفترض أنها جزء من جهود التسويق لبيع التجربة للعملاء في المستقبل، كما ظهر معزز New Shepard القابل لإعادة الاستخدام.

وبعد حوالي 10 دقائق من الإطلاق، تباطأت الكبسولة بثلاث مظلات كبيرة، وهي تطفو عائدة إلى الأرض قبل أن تصطدم بالأرض بنتوء خفيف.