بالفيديو: شركة صينية تكشف عن أحدث كلب آلي في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 22 دقيقة

كشفت شركة “Welian” الصينية للتكنولوجيا عن نسخة حديثة من كلبها الإلكتروني والمسماة “AlphaDog”، وهي معروضة للبيع بالفعل في الأسواق الصينية مقابل 2400 دولار.

وتم تجهيز هذا الكلب بأجهزة الاستشعار، ويعمل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح له سماع بيئته ورؤيتها. كما يمكن أيضاً اصطحابه في نزهة، بحسب ما ذكر موقع “gizmochina”.

يستخدم “AlphaDog”المستشعرات والذكاء الاصطناعي (AI) لأداء العديد من المهام، وتؤكد الشركة أن الترقيات المستقبلية ستزيد من قدرات الكلب الآلي على تنفيذ جميع الأوامر الصوتية.

ويملك “AlphaDog” الرقم القياسي العالمي في السرعة بين الحيوانات المعدنية، إذ تصل سرعته القصوى إلى 15 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن أنه أكثر ثباتاً من الكلب الحقيقي، على ما أكد مصمموه، مثبتين ذلك بركلة قوية له.

على عكس الكلب الآلي الذي يتم التحكم فيه مِن بُعد، يتحرك الروبوت الرباعي الأرجل بحرية في بيئته باستخدام تقنيات جيل الإنترنت الخامس عبر الأجهزة المحمولة، مع وقت استجابة فائق السرعة.

وتستثمر بكين بكثافة في التقنيات الجديدة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، إلا أن الروبوتات موجودة أصلا في سوق العمل، وتتولى مثلاً توصيل الطرود، أو تعمل كنوادل في المطاعم، أو حتى يمكن أن تكون مسؤولة عن فحوص كورونا.

ويمكن لهذه الكلاب في الجيل المقبل منها أن تتمتع “بشخصية” يختارها الزبون على هواه، فيكون بينها، على سبيل المثال، كلب حنون، وآخر هادئ، وثالث يتسم ببعض الشراسة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.