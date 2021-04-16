ارتفاع متميز لـ”دوجكوين”.. ثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 10:34 صباحًا

مع الانتعاش الذي حصدته العديد من العملات الرقمية المشفرة هذا الأسبوع، تصدرت عملة الـ “دوجكوين” المشهد، حيث حققت مكاسب كبيرة، ولكن هذه المرة من دون أي دفعة من الشخصيات البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب، فإن سعر دوجكوين (DOGE) يزيد عن 0.18 دولار في وقت كتابة المقالة، مع قيمة سوقية تقارب 23.8 مليار دولار.

وشهد الصعود الأخير في التوكن ارتفاعًا في أسعاره بأكثر من 63% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، متجاوزًا كلًا من يونيسواب (UNI) ولايتكوين (LTC) وأصبحت ثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

اعتمدت المزيد من منافذ البيع بالتجزئة العملة كشكل من أشكال الدفع في الأيام الأخيرة. ففي يوم الثلاثاء، أعلن ملهى ليلي شهير في ميامي أنه سيقبل DOGE عند إعادة فتحه كدفع للطاولات والمشروبات والبضائع.

كما أفاد مارك كوبان، مالك نادي دالاس مافريكس ومؤيد DOGE، أن متجر فريق كرة السلة باع بضائع بأكثر من 122000 DOGE – أكثر من 16000 دولار في وقت كتابة المقالة – منذ قبول التوكن لأول مرة في مارس. وأوضح كوبان إن الفريق “لن يبيع أبدًا عملة دوجكوين واحدة على الإطلاق”.

على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمتحمس لدوجكوين إيلون ماسك قد قام بالتغريد على إحدى الميمات الخاصة به وسط ارتفاع أسعار التوكن، إلا أن الارتفاع الأخير قد يعكس ببساطة المناخ المحيط بسوق العملات المشفرة.