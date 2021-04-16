شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يوقع أول صفقة لشراء الطاقة المتجددة في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة فيسبوك صفقة لشراء الطاقة المتجددة في الهند من مشروع طاقة الرياح لشركة محلية، وهي أول صفقة من نوعها لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حسبما ذكرت الشركتان فى بيان مشترك.

وقالوا إن مشروع طاقة الرياح الذي تبلغ طاقته 32 ميجاوات، والذي يقع في ولاية كارناتاكا الجنوبية، هو جزء من مجموعة أكبر من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تعمل شركة CleanMax ومقرها فيسبوك ومومباي معًا لتزويد شبكة الكهرباء الهندية بالطاقة المتجددة بحسب ما نقلته رويترز.

وقالت الشركتان إن شركة CleanMax ستمتلك المشروعات وتديرها، بينما ستشتري Facebook الطاقة من الشبكة باستخدام شهادات السمات البيئية، أو أرصدة الكربون.

ونقلت رويترز عن رئيس قسم الطاقة المتجددة في فيسبوك أورفي باريك قوله، إن الشركة عادة لا تمتلك محطات توليد الكهرباء ولكنها توقع بدلاً من ذلك اتفاقيات شراء الكهرباء "طويلة الأجل" مع شركة الطاقة المتجددة.

وقالت "هذا يمكن المشروع من السعي للحصول على التمويل الذي سيحتاجه".

الهند هي أكبر سوق للمستخدمين على Facebook.

في سنغافورة، أعلن Facebook عن شراكات مماثلة مع مجموعة Sunseap Group و Terrenus Energy و Sembcorp Industries التي يمكن أن تنتج 160 ميجاوات من الطاقة الشمسية كما قال باريخ.

وأضافت أن الكهرباء المولدة من هذه المحطات ستعمل على تشغيل أول مركز بيانات آسيوي لشركة عملاقة التكنولوجيا الذي من المقرر أن يبدأ عملياته العام المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي إن مراكز البيانات التي تقود شركات التكنولوجيا مثل Facebook تستهلك ما يصل إلى 1% من إجمالي الطاقة في العالم.

وتعهدت شركات التكنولوجيا مثل Amazon و Alphabet Inc و Microsoft بالعمل بدون انبعاثات كربونية وتحقيق صافي انبعاثات صفري، حيث من المتوقع أن يشهد الطلب على البيانات والخدمات الرقمية ارتفاعًا مستدامًا.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، بشكل منفصل أن عمليات الشركة العالمية مدعومة بالكامل من خلال الطاقة المتجددة، وأنها وصلت إلى صافي انبعاثات صفرية.