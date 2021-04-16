شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين وضع طيران Creative وSurvival فى لعبة Minecraft؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصف خرائط "Minecraft" بأنها ضخمة، لذلك فإن العديد من اللاعبين يفضلون الطيران عن المشي، ويعني الطيران في "Minecraft" السفر بشكل أسرع وأكثر كفاءة دون مقاطعة الجبال والأشجار والمسطحات المائية، وهناك عدة طرق مختلفة للطيران عند لعب "Minecraft".

وهنا نقدم لك تفاصيل كل من الوضع الإبداعي Creative، الذى يكون الطيران فيه بسيطًا مثل الضغط على مفتاح أو زر على وحدة التحكم، وكذلك وضع البقاء على قيد الحياة Survival، حيث سيتعين عليك اكتساب القدرة على الطيران من خلال العثور على عنصر قابل للتجهيز يسمى Elytra.





وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن لعبة "Minecraft" بها أوضاع وأنماط لعب مختلفة، وفي وضع Creative، فأنت أقل شبهاً باللاعب وأكثر شبهاً بمتحكم في اللعبة، وجزء واحد من هذا هو قدرتك على الطيران بحرية في أي مكان وفي أي وقت، فما عليك سوى الضغط ضغطا مزدوجًا بسرعة على زر القفز على جهاز الكمبيوتر، وسيكون هذا هو مفتاح المسافة على لوحة مفاتيحك.

الطيران في Minecraft باستخدام وضع Creative

كما أنه بمجرد الطيران، يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر القفز للارتفاع، ويمكنك أيضًا الضغط على زر العدو في الجو لتطير بشكل أسرع.

واضغط ضغطا مزدوجًا على زر القفز مرة أخرى لإيقاف الطيران، ونظرًا لأنك في وضع Creative، فلن تتعرض لأي ضرر إذا سقطت من ارتفاع كبير، فقط لا تسقط في الأشياء مثل الفراغات بين الجزر في النهاية، أما ستموت وستضطر إلى إعادة اللعب.



الطيران في Minecraft باستخدام Elytra في وضع Survival الطيران في Minecraft باستخدام Elytra في وضع Survival بالنسبة للاعبين الذين لا يجرؤون على استخدام الوضع الإبداعي، لا يزال الطيران ممكنًا في وضع البقاء على قيد الحياة، لكن الأمر أصعب، ولا يمكنك الطيران بحرية.

كما أنه للطيران في وضع Survival ، ستحتاج إلى العثور على عنصر Elytra النادر، الموجود في مكان ما في End Ship.

وتعمل Elytra بشكل مختلف تمامًا عن نوع الطيران الذي تقوم به في وضع Creative، فإنه أشبه بالطيران العادى، ولا يمكنك الطيران إلى الأبد.

كما أنه لاستخدام Elytra، ستحتاج إلى تجهيز أجنحتك بفتحة الصدر الخاصة بشخصيتك، ومن هناك، اصعد إلى ارتفاع كبير، واسقط، واضغط على مفتاح القفز مرة واحدة لبدء الطيران، وأثناء الطيران مع Elytra، كن على دراية بفيزياء العالم الحقيقي.

يمكن أن يتسبب الطيران بزاوية حادة جدًا في التوقف والسقوط من السماء، وقد يقتلك الاصطدام بالأرض أو الحائط بسرعة كبيرة.