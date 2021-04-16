شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى يضىء السماء بـ20 شهابا فى الساعة ويتزامن مع القمر الوردى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن حدوث الدش النيزكى Lyrid عبر سماء الليل هذا الشهر مع اكتمال القمر تقريبًا، ويعني السطوع أن عددًا أقل من النيازك سيكون مرئيًا، ولكن يمكن لمراقبي النجوم اتباع بضع خطوات للحصول على لمحة جيدة، ويحدث دش Lyrid كل عام من حوالي 16 أبريل إلى 25 أبريل، حيث ستكون ذروة عرض الضوء السنوي في ساعات ما قبل فجر بيوم 22 أبريل، والذي يصادف يوم الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتزامن الدش مع مرحلة اكتمال القمر الوردى العملاق، وهو قمر مكتمل بالقرب من الحضيض، أو النقطة التي يكون فيها أقرب نقطة إلى الأرض.

وسيبدأ الدش في الارتفاع في وقت متأخر من الليل في 19 أبريل، ويصل إلى ذروته في وقت متأخر من يوم 21 أبريل وحتى ساعات ما قبل فجر 22 أبريل.

وبينما يمكن رؤية النجوم المتساقطة في أي مكان على الأرض، فإن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحظى بأفضل المناظر، وخاصة المناطق الريفية بعيدًا عن أضواء المدينة.

هذا هو الوقت الذي سينتج فيه أكبر عدد من الشهب، ما بين 10 إلى 20 فى الساعة بعد غروب القمر، وفقًا لجمعية النيزك الأمريكية.

وفي حين أن الدش يفتقر إلى مسارات ثابتة، فإنه يمكن أن ينتج كرات نارية، وهي نيازك لامعة بشكل استثنائي يمكن رؤيتها على مساحة واسعة جدًا.

وعلى الرغم من أن Lyrids ليس ألمع دش، فكل من Perseuds و Geminids يتفوقان عليه، إلا أنه واحد من أول الأشياء التي لاحظها البشر، وتم رصده لأول مرة من جانب علماء الفلك الصينيين في عام 687 قبل الميلاد.

كما سيكون القمر العملاق أكبر بنسبة تصل إلى 15% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر الكامل النموذجي، ويُعرف القمر الكامل لشهر أبريل أيضًا باسم "القمر الوردي"، على الرغم من عدم وجود تغيير فعلي في اللون، حيث يأتي هذا اللقب من حقيقة أنه يتزامن مع ازدهار طحلب الفلوكس، وهو زهرة برية وردية تزهر في الولايات المتحدة وكندا.