شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يشارك مظهرا جديدا لمجرة درب التبانة من مركبة كرو دراجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط Soichi Noguchi، رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، مقطع يظهر حقلاً من النجوم السوداء والزرقاء تتحرك عبر الإطار الخاص بمجرة درب التبانة، وذلك من نافذة مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon Resilience، حيث شارك رائد ناسا مايك هوبكنز المشهد.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال هوبكنز: "لم أكن أعتقد أن المشاهد يمكن أن تكون أفضل من ذلك، أخذ زميلي في الطاقم Soichi Noguchi هذه اللقطات الليلية من Resilience وقد شعرت بالذهول".



منظر مجرة درب التبانة

ويتواجد الرائدان من بين رواد الفضاء العشرة الموجودين حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض.

وشارك الزوجان رحلة إلى المختبر المداري مع اثنين من رواد الفضاء الآخرين من ناسا كجزء من مهمة Crew-1 التي أطلقتها SpaceX في نوفمبر 2020.

واضطر رواد فضاء أربعة مؤخرا، بما في ذلك Noguchi و هوبكنز، إلى تحريك كبسولة SpaceX Crew Dragon Resilience لإفساح المجال لبعثات SpaceX القادمة.

كان رواد فضاء الطاقم أول رواد فضاء يتم نقلهم إلى محطة الفضاء الدولية من جانب مشغل تجاري، والأول من أرض الولايات المتحدة منذ آخر رحلة للمكوك الفضائي في عام 2011.

التقط Noguchi، الذي التقط مقطع فيديو مثيرًا للنجوم، وهي تتحرك خارج مركبة Crew Dragon الفضائية، إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت أولى رحلاته على متن مكوك الفضاء، الذي تقاعد في عام 2011، ثم سافر إلى المحطة على متن مركبة فضائية سويوز تديرها شركة روسكوزموس، وأخيراً أصبح في رحلته الأخيرة أول رائد فضاء ياباني يطير على متن مركبة فضائية تجارية