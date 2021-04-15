شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تحذر من استمرار نقص الرقائق الإلكترونية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة TSMC، التى تصنع معالجات لشركة Apple و Qualcomm و AMD والعديد من شركات التكنولوجيا الاستهلاكية الكبيرة الأخرى، من أن نقص الرقائق قد يستمر حتى عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة TSMC CC Wei في التعليقات: "نرى أن الطلب لا يزال مرتفعًا"، "في عام 2023، آمل أن نتمكن من تقديم المزيد من القدرات لدعم عملائنا، في ذلك الوقت، سنبدأ في رؤية إصدار ضيق لسلسلة التوريد قليلاً "وفقا لما نقله موقع the verege عن بلومبرج.

وتعكس تعليقات وي التوقعات التي أدلى بها بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنتل، والذي حذر من أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات لمعالجة النقص، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

قال جيلسنجر: "يستغرق بناء القدرات بضع سنوات فقط"، وبالمثل، قالت المديرة المالية لشركة Nvidia كوليت كريس مؤخرًا إن الشركة المصنعة لبطاقات الرسومات تتوقع "استمرار الطلب في تجاوز العرض لمعظم هذا العام".

وأضافت "في عام 2023 آمل أن نتمكن من توفير المزيد من القدرات لدعم عملائنا".

وأثر النقص العالمي في الرقائق على الجميع من مصنعي السيارات إلى مصنعي وحدات التحكم في الألعاب.

واضطر مصنعو السيارات إلى تقليص الإنتاج، بينما كافح أي شخص يتطلع إلى ترقية إعداد ألعابه للعثور على مخزون من بطاقات الرسومات الجديدة ووحدات المعالجة المركزية وPS5s و Xboxes.

ولدى TSMC أخبار جيدة لعملائها من شركات صناعة السيارات، قائلين إنهم يتوقعون أن تتحسن إمدادات الرقائق في الربع القادم. لكن التعليقات الواردة من TSMC و Intel و Nvidia تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتلاشى النقص الأوسع فى أى وقت قريبًا.

وتقول TSMC إنها تدير بالفعل مصانعها الجاهزة "بأكثر من 100 في المائة من الاستخدام"، لكنها على المدى المتوسط ​​تزيد الاستثمار في الإنتاج الجديد، "لقد حصلنا على الأراضي والمعدات، وبدأنا في بناء مرافق جديدة، وقال وي في تعليقات نقلتها رويترز.

وتخطط TSMC الآن لاستثمار 30 مليار دولار في ترقية وتوسيع طاقتها الإنتاجية هذا العام (ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي تتراوح بين 25 و28 مليار دولار)، وأكدت مجددًا أن البناء في مصنعها في أريزونا الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار لا يزال من المقرر أن يبدأ هذا العام.

وبشكل عام تخطط الشركة لاستثمار 100 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانعها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في عام 2023، آمل أن نتمكن من توفير المزيد من القدرات لدعم عملائنا ".

وأثر النقص العالمي في الرقائق على الجميع من مصنعي السيارات إلى مصنعي أجهزة الألعاب اضطر مصنعو السيارات إلى تقليص الإنتاج، بينما كافح أي شخص يتطلع إلى ترقية إعداد ألعابه للعثور على مخزون من بطاقات الرسومات الجديدة ووحدات المعالجة المركزية و PS5s و Xboxes.

لدى TSMC أخبار جيدة لعملائها من شركات صناعة السيارات، قائلين إنهم يتوقعون أن تتحسن إمدادات الرقائق في الربع القادم.

لكن التعليقات الواردة من TSMC و Intel و Nvidia تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتلاشى النقص الأوسع في أي وقت قريبًا.