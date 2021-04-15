ستنافس” أمازون”.. قريباً منصة عالمية للتوصيل فائق السرعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

تشير الإحصائيات لمعدلات ربح وخسارة أسهم الشركات العالمية خلال مواجهة جائحة كورونا في العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الحالي، إلى نمو متسارع في أرباح شركات شحن التجزئة كشركات أمازون وعلي بابا.

ومع ازدياد التنافسية في هذا المجال، قرر رجل الأعمال الألماني رالف فنتسل، الذي ارتبط اسمه سابقا بدليفري هيرو وسوفت بنك، إطلاق منصة عالمية للتوصيل فائق السرعة لمبيعات التجزئة، ليقتحم مجالا يستقطب استثمارات ضخمة ويشهد نموا هائلا.

شركته الناشئة التي تحمل اسم (جوكر) مدعومة من شركات الاستثمار المخاطر إتش.في كابيتال وتايجر جلوبال وسوفت بنك، وتهدف إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

تعمل جوكر بالفعل في مكسيكو سيتي وليما وساو باولو، ومن المقرر أن تليها نيويورك وبوجوتا قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال فنتسل لرويترز في مقابلة يوم الخميس “نبني نسخة أسرع من أمازون .

أسس فنتسل (41 عاما) شركة فودباندا للتوصيل عبر الإنترنت قبل أن ينضم هو والشركة إلى نيكلاس أويستبرج في دليفري هيرو، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.