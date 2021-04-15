تكنولوجيا: ابل تستعد قريباً لإطلاق سماعة AirPods 3 اللاسلكية وApple Pencil 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo على خطط ابل للإعلان قريباً عن سماعة AirPods 3 اللاسلكية وقلم Apple Pencil 3.

تعقد شركة ابل مؤتمرها القادم في 20 من أبريل الجاري، حيث أكدت الشركة بشكل رسمي مؤخراً على موعد المؤتمر، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن اثنان من منتجات الشركة المرتقبة، حيث من المتوقع أن تكشف ابل عن قلم Apple Pencil 3 مع جهاز iPad Pro الذي يأتي بحجم 12.9 إنش، وشاشة mini-LED.

ولقد شغلت سماعة ابل اللاسلكية AirPods 3 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث كُشِف عن صور حية للسماعة اللاسلكية التي تحاكي تصميم الإصدار السابق AirPods Pro مع رأس للسماعة مصمم من السيليكون، كما يتوافق تصميم الحافظة مع حافظة AirPods Pro.

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