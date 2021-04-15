تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن DJI Air 2S بميزة تسجيل فيديو بدقة 5.4K وسعر 999 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة DJI رسمياً اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من طائرات drone التي تنطلق بعنوان DJI Air 2S وميزة تسجيل فيديو بدقة 5.4K مع مستشعر بحجم 1 إنش، وسعر 999 يورو.

تنطلق DJI Air 2S بتحسينات رئيسية في مستشعر الكاميرة، الذي يحصل على ترقية جديدة مع مستشعر CMOS بحجم 1إنش، وحجم بيكسل 2.4μm.

كما تدعم DJI Air 2S تسجيل فيديو بدقة 5.4K أو 5472 في 3078 بيكسل، عند 24 أو 25 أو 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو عند 150 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم الكاميرة التكبير عند تسجيل فيديو بدقة 5.4K حتى 4 مرات، أو التكبير حتى 8 مرات عند تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما تدعم أفضل مستوى في الألوان عند 8 بت، و D-Log عند 10 بت، وHLG عند 10 بت.

وتنطلق طائرة DJI Air 2S بنفس تصميم الإصدار السابق، كما تضم الطائرة بطارية بقدرة 3500 mAh، أيضاً تتميز Air 2S بوزن 25 جرام، وتدعم التحليق لمدة 31 دقيقة، أي أقل من الإصدار السابق الذي تميز بمدة تحليق 33 دقيقة.

كما تتضمن الطائرة اثنان من المستشعرات في الجهة الأمامية لدعم تقنية “binacular zooming”، حيث يمكن لطائرة drone أن تكشف عن العقبات في الطريق حتى مع أعلى سرعة وأكبر مسافة، كما تدعم DJI Air 2S تفادي العقبات في الإتجاهات الأربعة الأعلى والأسفل والأمام والخلف.

أيضاً تدعم drone أحدث OcuSync مع دعم التحكم حتى مسافة تصل إلى 12 كم، كما تنطلق DJI Air 2S بسعر 999 يورو أو 999 دولار.

المصدر

اعلان





