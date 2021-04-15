تكنولوجيا: أول الصور التي تستعرض تصميم جهاز Galaxy Tab S7 Lite 5G اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جهاز Galaxy Tab S7 Lite 5G اللوحي، وتكشف صور إعلامية رسمية اليوم عن تصميم الجهاز قبل الإعلان الرسمي.

تكشف الصور الإعلامية الرسمية لجهاز Galaxy Tab S7 Lite 5G عن تصميم يحاكي الإصدار الرئيسي Galaxy Tab S7، حيث يتميز بتصميم نحيف، مع حواف جانبية مسطحة، وإطارات نحيفة، كما يتضمن جزء مخصص لإتصال قلم S مغناطيسياً.

وينطلق جهاز Galaxy Tab S7 Lite 5G اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 750G، كما يتميز بشاشة IPS LCD بحجم 12.4 إنش، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق Galaxy Tab S7 Lite 5G رسمياً في حدث يعقد خلال شهر يونيو، على أن ينطلق الجهاز بألوان الفضي، والوردي، والأخضر، إلى جانب اللون الأسود.

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