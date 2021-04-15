شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم يسهل إعادة فتح علامات التبويب المغلقة حديثًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نهج شركة جوجل الطويل الأمد من أجل اعتماد أكبر لتصفح HTTPS الآمن على خطوة أخرى إلى الأمام مع وصول الإصدار 90 من متصفح جوجل كروم إلى القناة الثابتة لأجهزة سطح المكتب، وكانت عملاقة البحث قد أعلنت في شهر مارس أن متصفح جوجل كروم يتجه افتراضيًا إلى HTTPS بدءًا من الإصدار 90.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، قالت جوجل: إنه البروتوكول الأكثر استخدامًا، ويحسن الخصوصية والأمان، ويحسن سرعة التحميل الأولية للمواقع التي تدعمه، وذلك لأن العديد من المواقع تعيد توجيه HTTP إلى HTTPS، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت.

كما يتميز الإصدار 90 من المتصفح عبر سطح المكتب ببرنامج الترميز AV1 الذي تم تحسينه لمؤتمرات الفيديو باستخدام WebRTC.

ويعتبر AV1 هو برنامج الترميز نفسه الذي تستخدمه منصة نيتفليكس لتحسين ضغط الفيديو عبر الهاتف المحمول.

ويوفر برنامج الترميز الجديد كفاءة ضغط أفضل ويقلل من استهلاك النطاق الترددي، مع تحسين الجودة المرئية، ويجعل الفيديو ممكنًا عبر الشبكات ذات النطاق الترددي المنخفض، بينما تعد مشاركة الشاشة أكثر كفاءة مقارنةً ببرنامج الترميز VP9.

ويحاول المتصفح أولاً التحميل عبر HTTPS عندما لا يحدد المستخدمون بروتوكولًا قبل الرجوع إلى HTTP (حسب الضرورة).

وتتيح لك جوجل الآن إخفاء قائمة القراءة، حيث يؤدي النقر بزر الفأرة الأيمن عبر شريط الإشارات إلى إظهار خيار “إظهار قائمة القراءة” الجديد في أسفل القائمة.

ويواصل المتصفح العمل على طلبات أذونات أقل تدخلاً، وتحظر جوجل تلقائيًا المطالبات التي من غير المحتمل أن يسمح بها المستخدم.

وبدلاً من المطالبة، يظهر رمز الجرس المشطوب في نهاية شريط العناوين، ويؤدي النقر عليه إلى فتح نافذة منبثقة للسماح بالتنبيهات التي تهتم بها وربطها بإدارة الإعدادات.

وتخطط جوجل للسماح للمستخدمين بمشاهدة علامات التبويب المغلقة حديثًا من نافذة البحث في علامة التبويب.

وتُظهر لقطة الشاشة النافذة المنبثقة للبحث في علامة التبويب مع قائمة بعلامات التبويب المفتوحة حاليًا، وأسفل ذلك قائمة بعلامات التبويب التي تم إغلاقها حديثًا.

ويمكن لمستخدمي متصفح جوجل كروم حاليًا العثور على علامات التبويب المغلقة حديثًا من خلال الانتقال إلى نافذة سجل المتصفح في شريط القائمة.

ويؤدي تزويد المستخدمين بوصول أسرع إلى علامات التبويب المغلقة حديثًا إلى تحسين قابلية استخدام المتصفح.