أوروبا تريد حظر الذكاء الاصطناعي للمراقبة الجماعية

دبي - يزن راشد - يدرس الاتحاد الأوروبي حظر استخدام الذكاء الاصطناعي لعدد من الأغراض، بما في ذلك المراقبة الجماعية ودرجات الائتمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك وفقًا لاقتراح تم تسريبه يتم تداوله عبر الإنترنت، تم نشره لأول مرة بواسطة Politico، قبل الإعلان الرسمي المتوقع الأسبوع المقبل.

وإذا تم اعتماد مسودة الاقتراح، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي موقفًا قويًا بشأن تطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي، مما يميزه عن الولايات المتحدة والصين.

وتتم مراقبة بعض حالات الاستخدام بطريقة مشابهة للوائح الاتحاد الأوروبي للخصوصية الرقمية بموجب تشريعات اللائحة العامة لحماية البيانات.

وقد يُطلب من الدول الأعضاء إنشاء لوحات تقييم لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي العالية المخاطر والتحقق من صحتها.

ويمكن تغريم الشركات التي تطور أو تبيع برامج الذكاء الاصطناعي المحظورة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الموجودة في أماكن أخرى من العالم، بنسبة تصل إلى 4 في المئة من إيراداتها العالمية.

وتشمل مسودة اللوائح: