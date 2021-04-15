فورد تستهدف تيسلا من خلال نظام BlueCruise

دبي - يزن راشد - تطلق شركة فورد ميزة القيادة الجديدة دون استخدام اليدين BlueCruise في شاحنة البيك آب F-150 لعام 2021 وبعض نماذج Mustang Mach-E لعام 2021 من خلال تحديث برمجي في وقت لاحق من هذا العام، وهي تقنية طورتها شركة صناعة السيارات لمنافسة أنظمة مماثلة من تيسلا وجنرال موتورز.

وأكدت فورد في إعلانها أن نظام BlueCruise – الذي يستخدم الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار والبرمجيات لتوفير مزيج من التحكم التكيفي في ثبات السرعة وتمركز الممر والتعرف على إشارة السرعة – خضع لنحو 500000 ميل من اختبارات التطوير.

ويحتوي النظام أيضًا على كاميرا داخل المقصورة تراقب نظرة العين ووضع الرأس للمساعدة في ضمان بقاء عيون السائق على الطريق.

ويتوفر نظام القيادة عبر المركبات المجهزة بحزمة Ford Co-Pilot 360 Active 2.0، ويعمل عبر أقسام معينة من الطرق السريعة المقسمة فقط.

ويتاح النظام، الذي يتم طرحه عبر التحديثات البرمجية في وقت لاحق من هذا العام، في البداية عبر أكثر من 100000 ميل من الطرق السريعة في أمريكا الشمالية.

ويكلف نظام BlueCruise، الذي يتضمن فترة خدمة مدتها ثلاث سنوات، 600 دولار، ويعتمد سعر ترقية الأجهزة على السيارة.

ويضطر مالكو F-150 إلى دفع 995 دولار إضافي للأجهزة، بينما يتعين على مالكي نموذج Mustang Mach-E المحدد دفع مبلغ إضافي قدره 2600 دولار.

ويأتي BlueCruise بشكل قياسي في نماذج CA Route 1 و Premium و First Edition من Mustang Mach-E.

وفي حين أن كل صانع سيارات تقريبًا يقدم بعض ميزات مساعدة السائق، فمن الواضح أن فورد تهدف إلى التنافس مع الحصة السوقية لجنرال موتورز وتيسلا – الشركتان اللتان تمتلكان أكثر أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS شهرة وقدرة.

ويمثل إقناع العملاء بأن نظامها يستحق الدفع أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هدفها الداخلي المتمثل في بيع أكثر من 100000 مركبة مجهزة بنظام BlueCruise في السنة الأولى، وذلك بناءً على مبيعات الشركة وتوقعات معدل الاستلام.

وقالت فورد: إن نظامها يتواصل مع السائقين بطرق مختلفة، بما في ذلك عرض النص وإشارات الإضاءة الزرقاء في مجموعة العدادات، التي توضح أنها فعالة حتى لمن يعانون من عمى الألوان.

وأوضحت الشركة أنها تجلب نظام BlueCruise إلى نماذج سيارات فورد الأخرى في المستقبل، ويستمر السائقون الذين يختارون التكنولوجيا في تلقي التحديثات البرمجية أثناء تحسينها.

وقالت فورد: إن التحسينات المستقبلية تشمل ميزة تسمح للمركبة بتغيير الممرات من خلال النقر على مؤشر إشارة الانعطاف بالإضافة إلى أن المؤشر يتنبأ بذكل ويعدل سرعة السيارة عند التقاطعات والمنحنيات.