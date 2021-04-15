تكنولوجيا: ZTE تعلن رسمياً عن هاتفي Axon 30 Ultra وAxon 30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً عن هاتف Axon 30 Ultra الذي ينطلق بثلاثة من الكاميرات بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة periscope، وهاتف Axon 30 Pro الذي يأتي بنفس التصميم مع إعدادات أقل في الكاميرة.

هاتف ZTE Axon 30 Ultra

يأتي هاتف ZTE Axon 30 Ultra بنقطة تسويق رئيسية في كاميرة ثلاثية بدقة 64 ميجا بيكسل، والتي تتضمن مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.6 ودعم OIS، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل ببعد بؤري أكبر35مم وفتحة عدسات f/1.9، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 64 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، وتدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يأتي المستشعر الرابع بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات periscope تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، ببعد بؤري 123مم، ودعم OIS، ويأتي مستشعر كاميرة السليفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، وتدعم أنماط أخرى في معدل التحديث بين 90Hz و 120Hz، بينما تعادل سرعة اللمس في الشاشة 300Hz، وتتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة محتوى HDR10+، وتغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، كما تتميز الشاشة بإنحناء بسيط في الجانبين مع طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

أيضاً ينطلق هاتف ZTE Axon 30 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1، كما تتوفر نماذج بذاكرة عشوائية 12 و16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 66W، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، و Wi-Fi 6E، كما يأتي بواجهة MyOS 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

ويتوفر الهاتف للطلب المسبق في السوق الصيني بدءاً من 19 من أبريل، حيث يتوفر هاتف ZTE Axon 30 Ultra بألوان الأبيض، الأسود والأخضر، مع إصدارات مميزة بتصميم جلدي، بسعر يبدأ من 720 دولار.

هاتف ZTE Axon 30 Pro

يأتي هاتف ZTE Axon 30 Pro بنفس تصميم هاتف Axon 30 Ultra إلا أن ZTE تدعم هذا الإصدار بإعدادات أقل في الكاميرة، حيث يتميز بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، بتصميم مسطح ودعم معدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة 10 بت وألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وسرعة 360Hz في اللمس.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 6.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم ZTE الهاتف دون ميزة التكبير البصري، حيث ينطلق هاتف ZTE Axon 30 Pro باثنان من المستشعرات بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر IMX682 رئيسي ومستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، على أن يأتي هاتف ZTE Axon 30 Pro بسعر يبدأ من 460 دولار.

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