شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه روبوتات بشرية وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع " robotics"، فإن الروبوتات البشرية هي شكل جديد نسبيًا من روبوتات الخدمة الاحترافية، وبدأوا الآن في أن يصبحوا قابلين للتطبيق تجاريًا في مجموعة واسعة من التطبيقات.
وتستخدم الروبوتات البشرية في عمليات التفتيش والصيانة والاستجابة للكوارث في محطات توليد الطاقة لإراحة العمال البشريين من المهام الشاقة والخطيرة.
كما أنهم مستعدون لتولي المهام الروتينية لرواد الفضاء في رحلات الفضاء، وتشمل التطبيقات المتنوعة الأخرى توفير الرفقة للمسنين والمرضى، والعمل كدليل والتفاعل مع العملاء في دور موظف الاستقبال.
وهناك مجموعة واسعة من المهام التي يمكن للروبوتات البشرية أن يقوم بها آليًا، من عمليات الإنقاذ الخطيرة إلى الرعاية الرحيمة، فإن الطرق التي يتم بها نشر هذه الروبوتات تتوسع باستمرار، ومع تحسن التكنولوجيا الأساسية، سيحذو السوق حذوها.