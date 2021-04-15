شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه روبوتات بشرية وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر حاليا مفهوم تكنولوجى جديد يتمثل في الروبوتات البشرية، وهي روبوتات خدمة احترافية مصممة لتقليد الحركة البشرية والتفاعل، ولعل لهذا السبب سميت بـ"الروبوتات البشرية"، وهى مثل جميع روبوتات الخدمة، فإنها توفر قيمة من خلال أتمتة المهام بطريقة تؤدي إلى توفير التكاليف والإنتاجية.

ووفقا لما ذكره موقع " robotics"، فإن الروبوتات البشرية هي شكل جديد نسبيًا من روبوتات الخدمة الاحترافية، وبدأوا الآن في أن يصبحوا قابلين للتطبيق تجاريًا في مجموعة واسعة من التطبيقات.

يستعد سوق الروبوتات البشرية لنمو ملحوظ، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الروبوتات البشرية 3.9 مليار دولار في عام 2023، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 52.1٪ بين عامي 2017 و 20231.

كما أنه من بين جميع أنواع الروبوتات البشرية، من المتوقع أن تنمو الروبوتات ذات قدمين في أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة المذكورة، حيث يرجع التوسع السريع في سوق الروبوتات البشرية في المقام الأول إلى التحسن السريع لقدرات هذه الروبوتات وقدرتها على البقاء في مجموعة دائمة الاتساع من التطبيقات.

وتستخدم الروبوتات البشرية في عمليات التفتيش والصيانة والاستجابة للكوارث في محطات توليد الطاقة لإراحة العمال البشريين من المهام الشاقة والخطيرة.

كما أنهم مستعدون لتولي المهام الروتينية لرواد الفضاء في رحلات الفضاء، وتشمل التطبيقات المتنوعة الأخرى توفير الرفقة للمسنين والمرضى، والعمل كدليل والتفاعل مع العملاء في دور موظف الاستقبال.

وهناك مجموعة واسعة من المهام التي يمكن للروبوتات البشرية أن يقوم بها آليًا، من عمليات الإنقاذ الخطيرة إلى الرعاية الرحيمة، فإن الطرق التي يتم بها نشر هذه الروبوتات تتوسع باستمرار، ومع تحسن التكنولوجيا الأساسية، سيحذو السوق حذوها.