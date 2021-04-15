تكنولوجيا: Bang & Olufsen تطلق مكبرات صوتية بتصميم يحاكي الكتاب وسعر 599 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Bang & Olufsen اليوم عن إصدارها الجديد من مكبرات Beosound Emerge الصوتية التي تنطلق بتصميم يحاكي الكتاب وسعر 717 دولار أو 599 يورو.

أضافت شركة Bang & Olufsen إصدار جديد من المكبرات الصوتية التي تنطلق بعنوان Beosound Emerge مع تصميم يتناغم بشكل أنيق مع ديكورات المنزل، حيث تظهر من الجهة الأمامية بتصميم وحجم يحاكي الكتاب، بينما يتسع تصميم المكبر الصوتي إلى حد ما من الجهة الخلفية.

ويتوافق تصميم مكبرات Beosound Emerge الصوتية بشكل جيد أيضاً مع الترددات الصوتية المرتفعة، التي تأتي من المكبر الصوتي الأمامي المميز بقطر 14 ملم، بينما يتم إنتاج الترددات الصوتية المنخفضة من مكبر صوتي جانبي بقطر 100 ملم.

كما تؤكد Bang & Olufsen على إمكانية إقران وحدات من مكبرات Beosound Emerge للحصول على صوتيات ستريو، كما يدعم المكبر الصوتي الإندماج مع مكبرات Bang & Olufsen الصوتية المتصلة.

أيضاً تدعم المكبرات الصوتية AirPlay 2 وChromecast، كما يمكن التحكم في المكبر الصوتي عبر الأوامر الصوتية لمساعد جوجل الرقمي.

يذكر مكبرات Beosound Emerge الصوتية صممت من مواد عالية الجودة مثل البلوط والألمنيوم المصقول وأيضاً المنسوجات، ويمكن التحكم في المكبر الصوتي عبر الأزرار بخاصية اللمس في الجزء العلوي، بينما يمكن التحكم في مستوى الصوتيات عبر حركات دائرية.

وتقدم Bang & Olufsen مكبرات Beosound Emerge الصوتية بسعر 599 يورو أو 717 دولار للون الأسود، أو 749 يورو أو897 دولار للون الذهبي.

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