تكنولوجيا: TSMC تسجل نمو في الأرباح بنسبة 19% في الربع الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TSMC عن تقريرها المالي للربع الأول من 2021، الذي كشفت من خلاله عن تسجيل نمو في الأرباح بنسبة 19%.

أكدت TSMC في إعلانها اليوم عن تقريرها المالي للربع الأول من 2021 على أن الشركة تعمل على زيادة إنتاجها من أشباه الموصلات لإستيعاب جزء أكبر من طلبات التوريد في الأسواق العالمية، كما تتوقع الشركة أن تستمر نسبة نقص طلبات التوريد في الإرتفاع العام المقبل نتيجة لنقص المعروض بشكل ملحوظ.

كما أكد تقرير جاء من رويترز على أن شركة TSMC قد أشارت في إعلانها عن التقرير المالي إلى أن الشركة تحرص على زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على مستوى معقول للتسعير.

ولقد إستطاعت TSMC أن تحقق زيادة في الأرباح بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من 2021، وهي نسبة أعلى من التوقعات السابقة لأرباح الشركة، ولقد ساهم في هذا النمو إرتفاع الطلب على الشرائح نتيجة لإتجاه المستخدمين إلى العمل والتعلم على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة.

أيضاً حققت TSMC صافي أرباح 4.93 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من 2021، كما أكدت الشركة على تصريحاتها السابقة حول تحقيق نمو ملحوظ خلال السنوات المقبلة، بشكل خاص مع زيادة الطلب على الشرائح لدعم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب.

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