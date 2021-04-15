شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضى يصدر أمرا لحماية المعلومات السرية بقضية ضد جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع القاضي الذي نظر في دعوى مكافحة الاحتكار في تكساس ضد شركة Google التابعة لشركة Alphabet قيودًا على ما يمكن لمحاميي شركة البحث العملاقة رؤيته في أمر يهدف إلى ضمان أن المعلومات السرية المستخدمة في المحاكمة القادمة تظل آمنة وفقا لما نقلته رويترز.

وتعتبر هذه المشكلة أساسية بالنسبة للشركات التي لم يتم تحديدها ولكنها قدمت معلومات إلى مكتب المدعي العام في تكساس للتحقيق فيها وتخشى أن يتم الكشف عن بياناتها السرية مثل خطط الأعمال الاستراتيجية أو المناقشات حول المفاوضات للمديرين التنفيذيين في Google.

ويسمح الأمر الصادر عن القاضي شون جوردان بمحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من تكساس لمحامي Google الداخلي برؤية المعلومات التي تعتبر "سرية" ولكنهم بعد ذلك مقيدون في تقديم المشورة بشأن بعض القرارات التنافسية وغيرها لمدة عامين بشأن الشركات التي يرون بياناتها.

ويُمنع محامي Google الداخلي من رؤية المعلومات "السرية للغاية" بموجب الأمر ما لم يتم منحها إذنًا من المحكمة أو الشركة المتضررة.

وتتهم الدعوى القضائية في تكساس Google بانتهاك القانون في كيفية هيمنتها على عملية وضع الإعلانات على الإنترنت.

وتزعم أن Google تتعاون بهدوء مع أقرب منافس لها في مجال الإعلان عبر الإنترنت Facebook، وأنها تستخدم ذريعة حماية خصوصية المستخدمين للتصرف بشكل غير عادل، يشتكي الناشرون من أن إحدى النتائج كانت انخفاض الإيرادات.

وتنفي جوجل ارتكاب أي مخالفات.

إنها واحدة من ثلاث دعاوى قضائية ضد الاحتكار تم رفعها ضد Google العام الماضي.

ويتطلب الأمر الوقائي أيضًا من الأشخاص الذين يتلقون معلومات سرية للغاية الموافقة على السماح بتفتيش الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عملهم بالدعوى القضائية إذا لزم الأمر كجزء من تحقيق الطب الشرعي في تسرب محتمل.