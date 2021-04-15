شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح Coinbase للاكتتاب يثير الجدل بشأن المراهنة على العملات المشفرة بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء طرح Coinbase للاكتتاب العام ليثير التساؤلات فى إمكانية الاستثمار في العملة المشفرة دون التخلى عن الدولار فى استثمار أقل خطورة، مقابل الحصول على عائدات منخفضة عن تلك التى يمكن الحصول عليها من الاستثمار المباشر فى العملة الرقمية.

وحددت بورصة ناسداك 250 دولارًا كسعر مرجعي لـ Coinbase، على الرغم من أنه لا أحد يشتري بالضرورة بهذا السعر لأن هذه قائمة مباشرة، أغلقت Coinbase التداول الثلاثاء الماضى عند 328.28 دولارًا، مما منحها رأسمال سوقي قدره 85.8 مليار دولار، أي أكثر من الشركة التي تقف وراء بورصة ناسداك، إنها علامة أخرى لكيفية تطور العملة المشفرة العادية.

وكانت الفكرة وراء البيتكوين بسيطة نسبيًا حيث نشأت من عدم ثقة محدد في المؤسسات المالية، تبخرت هذه مع الوقت، بعدما قامت مؤسسات عالمية فى الاستثمار بها مثل تويتر لمؤسسها جاك دورسي، وتسلا لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك.

وCoinbase جزء من القصة أيضًا، فهى إحدى أسهل الطرق للانتقال من الدولار إلى العملة المشفرة، وهي الآن أكبر بورصة بيتكوين في الولايات المتحدة، لذا فإن المترددين في التعامل مع العملة المشفرة نفسها - ربما كانوا قلقين من وضع محفظة على القرص الصلب وفقدان القرص الصلب أو نسيان كلمة المرور أو أي شيء آخر، لكن الاستثمار في Coinbase هو طريقة أقل خطورة.

ربما هذا هو الهدف، لأنه من الناحية النظرية، بدلاً من طرحها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، كان من الممكن أن تقدم Coinbase عرضًا أوليًا للعملة، يمكنك التفكير بشكل منتج في ICO كإصدار للعملات المشفرة لتقديم الأوراق المالية - غالبًا ما تفعل لجنة الأوراق المالية والبورصات، لو قامت Coinbase بذلك، لكانت قد قدمت رمزًا يمكن للمستثمرين شراؤه من بورصات العملات المشفرة، يمكن أن يكون هذا الرمز، من الناحية النظرية، بديلاً عن الأسهم.

ومن المحتمل أن يكون مستثمرو Coinbase يريدون طرح أسهم عامة بدلاً من التعامل مع ICO لأنه أكثر قابلية للتنبؤ به. وربما كانت هناك اعتبارات أخرى، فقد منح هذا الاختيار Coinbase فرصة رائعة حيث يمكن للمستثمرين الذين لا يرغبون في المشاركة في العملات المشفرة بشكل مباشر ولكنهم يرون إمكانات صعودية استخدام دولاراتهم للشراء في Coinbase.

كما أن استخدام Coinbase كاستثمار بديل قد يفسر أيضًا التقييم، والذي اقترح النقاد أنه مرتفع للغاية، اقترح بعض الأشخاص أنه مع نضوج العملات المشفرة، ستكون هناك حاجة أقل لخدمات Coinbase.

ويقول البعض إن رسوم Coinbase قد تخيف العملاء لاستخدام خدمات أخرى، ولكن إذا كان Coinbase استثمارًا بالوكالة، فلن يكون العمل الأساسي هو كل ما يدخل في التقييم، قد لا تجني الكثير من المال من الاستثمار في Coinbase بقدر ما يمكنك الاستثمار في Bitcoin - ولكن قد يكون ذلك أقل خطورة.