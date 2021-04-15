شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i للحجز المسبق بأفضل تجربة صوتية وأطول عمر بطارية فى فئتها فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لسماعتها الجديدة HUAWEI FreeBuds 4i، وهي الوحيدة في فئتها السعرية التي تجمع بين مجموعة من الميزات الرائعة بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 22 ديسيبل وعمر بطارية رائع يصل إلى 22 ساعة من التشغيل وتوفر صوت واضح للغاية، مما يتيح لجميع المستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية غير مسبوقة. وسيتم إطلاق السماعات في السوق المصري ابتداءً من يوم 8 أبريل 2021 بسعر 1899 جنيهاً مع اشتراك مجاني لمدة 3 شهور في تطبيق HUAWEI Music وغطاء حماية للسماعات، ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.

هواوى تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i (4)

وتتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بمكونات مخصصة منها محركات ديناميكية كبيرة بحجم 10 مم لتقديم صوت قوي، بالإضافة لهيكل رائع للحد من ضوضاء الرياح. وتم تصميم السماعات لتلبية احتياجات المستخدمين الموسيقية، حيث قام فريق المطورين بضبط جودة الصوت لتناسب احتياجات معظم المستخدمين اليومية. إلى جانب إلغاء الضوضاء، تتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 4i للمستخدمين الاستمتاع بصوت واضح جداً حتى في البيئات الصاخبة.

وتتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ببطارية كبيرة ذات كثافة طاقة عالية، حيث توفر سماعات 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية عند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء. مع علبة الشحن، يمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. إذا تم تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء، فيمكنها توفير 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية. علاوة على ذلك، توفر تقنية الشحن السريع الرائدة في الصناعة 4 ساعات من الاستمتاع بالصوت من عملية شحن لمدة 10 دقائق.

هواوى تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i (1)

وتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (Active Noise Cancellation) من خلال الميكروفونات، وتولد موجة صوتية عكسية لتقليل الضوضاء. وتستهدف التقنية إلغاء الضوضاء في سيناريوهات صاخبة نموذجية لتوفر للمستخدمين تجربة مريحة لإلغاء الضوضاء. وتتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا بوضع الوعي (Awareness Mode)، الذي يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى المناطق المحيطة دون نزع سماعات الأذن. بمجرد الضغط على سماعة الأذن، وستقوم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بالتبديل بين وضع الوعي ووضع إلغاء الضوضاء النشطة تلقائيًا.

وعلق السيد بيك ين، نائب رئيس هواوي "إن إطلاق سماعة HUAWEI FreeBuds 4i هو استكمال لجهود هواوي في توفير أجهزة ذكية قابلة للإرتداء ذات تكنولوجيا متطورة لكل فئات المستخدمين. وتم تصميم سماعات الأذن الذكية HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة وفقاً لمبدادئ التطوير والابتكار الذي تتخذه هواوي منهجاً لها في كل أجهزتها. هواوي تولي اهتماماً خاصاً بالسوق المصري الذي تعتبره سوقاً واحداً، كما تضع احتياجات وتطلعات المستهلك المصري على رأس أولوياتها."

ويمكن الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 4i عبر الحجز المسبق بسعر 1899 جنيهاً مع اشتراك مجاني لمدة 3 شهور في تطبيق HUAWEI Music وغطاء حماية للسماعات من الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.