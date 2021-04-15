تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold3 يأتي دون الفتحة المخصصة لقلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold3 الذي يأتي للمرة الأولى بدعم قلم stylus، وفي تسريبات جديدة اليوم كُشِف على أن سامسونج لن تدعم هذا الإصدار بفتحة لتخزين قلم stylus داخل الهاتف.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر تقرير NaverNews الذي أكد على أن سامسونج تواجه الكثير من التحديات لدعم Galaxy Z Fold3 القابل للطي بقلم stylus.

ويؤكد التقرير على أن التصميم الأول الذي وضع من سامسونج لهاتف Galaxy Z Fold3 تتضمن فتحة لقلم stylus بنفس التصميم الذي قدم في سلسلة Galaxy Note، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن الهاتف لن يأتي بالمساحة الكافية لإضافة فتحة للقلم في تصميم الهاتف.

كما أشار التقرير الأخير إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 سيأتي بتصميم أخف وأنحف مقارنة بالإصدار السابق، وهو السبب الرئيسي لتغيير خطط سامسونج لإضافة فتحة لقلم S pen Pro.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم قلم stylus مع Galaxy Z Fold3 بنفس التجربة التي قدم بها مع هاتف Galaxy S21 Ultra، حيث توفر القلم كإكسسوار خارجي متاح للهاتف يمكن شراؤه بشكل مستقل، أو قد يتم دمج القلم في إحدى الحافظات المقدمة للهاتف من سامسونج.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 ينطلق مع Galaxy Z Flip2 وأيضاً هاتف Galaxy S21 FE في حدث يعقد خلال النصف الأول من 2021.

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