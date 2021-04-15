تكنولوجيا: إعلانات تشويقية تؤكد على المواصفات الرئيسية لهاتف Realme 8 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الإعلانات التشويقية عن المواصفات الرئيسية لهاتف Realme 8 5G قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 21 من أبريل.

تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف Realme 8 5G يوم 21 من أبريل، ولقد أكدت الشركة من خلال صور رسمية على خططها لإطلاق الهاتف باثنان من الألوان هما الأزرق والأسود.

كما تؤكد الإعلانات التشويقية على أن هاتف Realme 8 5G يأتي برقاقة معالج Dimensity 700، ويتميز بحجم شاشة 6.5 إنش، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يتميز هاتف Realme 8 5G بسماكة 8.5مم، كما يأتي بوزن 185 جرام، أيضاً أكدت الشركة على أن الهاتف يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، لذا يضم الهاتف شاشة LCD كبديل للشاشة AMOLED التي قدمت في إصدار 4G.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Realme 8 5G يأتي بنفس مواصفات V13 5G الذي أطلق في الأسواق العالمية، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بجودة عرض FullHD بلس، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Realme 8 5G بمستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير و macro.

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