شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يختبر خاصية إخفاء عدد مرات الإعجاب على منصته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "فيسبوك" إنها ستختبر مجددا خيارا يتيح للمستخدمين إخفاء عدادات "الإعجاب" لترى ما إذا كان بالإمكان تخفيف ضغط التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وسيسمح "إنستجرام" الذي تملكه "فيسبوك"، قريبا لعدد محدود وعشوائي من المستخدمين باتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون رؤية عدد مرات الإعجاب الظاهرة على منشوراتهم ومنشورات الآخرين.

ولكن التعليقات ستبقى متاحة لمن يختارون إخفاء عدد مرات الإعجاب، لكنهم لن يروا عدد من أعجبوا بمنشوراتهم.

وقالت الشركة: "بعض المستخدمين يرى هذا مفيدا لكن مازال البعض الآخر يريد تتبع عداد الاعجاب لقياس شعبية المنشور."

وبدأ "إنستجرام" إخفاء مرات الإعجاب في 2019، وعلى الرغم من أن كثر من المستخدمين رحبوا بالخطوة، شعر آخرون، خاصة المؤثرون، بالقلق من أن يقلل ذلك من قيمة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مارس من العام الجاري، تسببت مشكلة تقنية في اختفاء عداد الاعجاب لبعض مستخدمي "إنستجرام" لبضع ساعات، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة ستطلق الخاصية قريبا.

لكن الشركة أكدت أن هذا مجرد اختبار صغير وأنها تتوقع مشاركة المزيد قريبا.