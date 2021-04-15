تكنولوجيا: Amazon تطلق الجيل الثاني من سماعة Echo Buds بتحسينات في إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Amazon عن الجيل الثاني من سماعة Echo Buds اللاسلكية، الذي ينطلق بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع تصميم أفضل وسعر 99 دولار.

انطلق الجيل الثاني من سماعة Echo Buds اللاسلكية في سوق الولايات المتحدة بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء، وعمر أطول للبطارية، كما يأتي الجيل الجديد بتصميم أصغر من الإصدار السابق بنسبة 21%، أيضاً يتميز رأس السماعة اللاسلكية بتصميم أقصر ليقدم للمستخدم تجربة أفضل وأكثر راحة، ولخفض ضغط السماعة اللاسلكية داخل الأذن.

كما يتوفر الإصدار الجديد من سماعة Echo Buds بعدد 4 أحجام مختلفة في رؤوس السماعة اللاسلكية، إلى جانب زوج من wingtips، كما تنطلق السماعة اللاسلكية بتصميم باللون الأسود الغير لامع، وهو الإختيار الوحيد المتوفر لهذا الإصدار، مع دعم معايير IPX4 لمقاومة التعرق ورذاذ الماء.

أيضاً ينطلق الجيل الثاني من سماعة Echo Buds بمحرك ديناميكي بحجم 5.7مم، يدعم bass بدقة أعلى 3 مرات مقارنة بالإصدار السابق، كما تأتي كل جهة من السماعة بعدد 3 من الميكروفونات لتحسين ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

كما تدعم السماعة اللاسلكية نمط Passthrough الذي يتيح للمستخدم الإستماع إلى الأصوات المحيطة، أيضاً تؤكد أمازون على أن الجيل الجديد من سماعة Echo Buds يأتي بشريحة لتعزيز تجربة المستخدم مع إستخدام مساعد Alexa الرقمي وميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

وتدعم السماعة اللاسلكية التحكم باللمس، كما يمكن التحكم في السماعة اللاسلكية عبر إلقاء الأوامر لمساعد Alexa الرقمي لرفع مستوى الصوت، أو تخطي الأغاني وغيرها من المهام مثل بدء المكالمات، وضبط التنبيهات.

أيضاً من المقرر أن تضيف أمازون في تحديث لاحق ميزة VIP Filter التي ستتيح للمستخدم تحديد الإشعارات التي يستمع إليها، مع دعم مساعد جوجل الرقمي ومساعد Siri.

ويمكن شحن السماعة اللاسلكية حتى 15 دقيقة للحصول على عمر شحن ساعتين تقريباً، كما تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من التشغيل مع مساعد Alexa وميزة إلغاء الضوضاء، أو 6 ساعات ونصف عند تعطيل مساعد Alexa وميزة إلغاء الضوضاء النشطة

وينطلق الجيل الثاني من سماعة Echo Buds اللاسلكية بسعر 119 دولار للإصدار المميز بحافظة USB-C للشحن، أو 140 دولار لحافظة الشحن اللاسلكي، ولفترة محدودة تتوفر السماعة بسعر 99 دولار و119 دولار، على تنطلق في سوق الولايات المتحدة في 13 من مايو.

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