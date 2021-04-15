شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسابقة لتليفزيون الواقع توقع اتفاقية مع ناسا لإرسال فائز إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت ناسا اتفاقية مع مسابقة تلفزيون الواقع "Space Hero" لإرسال الفائز إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 10 أيام كأول جائزة، وأكدت Space Hero أن عدد المتسابقين والشكل الدقيق لم يتم الكشف عنه بعد، لكن أولئك الذين يواجهون التحدي سيخضعون لتدريب صارم واختبارات قاسية تدفعهم عقليًا وجسديًا وعاطفيًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم العرض مباشرة في جميع أنحاء العالم، مما يسمح للمشاهدين بالتصويت لمنافسهم المفضل لإرساله إلى المدار على بعد 250 ميلاً فوق الأرض.

ستنظم شركة Axiom Space المسئولة رحلة بقيمة 55 مليون دولار، حيث أبرمت اتفاقية رحلات فضائية خاصة مع وكالة ناسا، وسيختارون أيضًا مزود الإطلاق.

تقول شركة Axiom Space، مطورة بنية تحتية فضائية خاصة، إن هدفها النهائي هو امتلاك محطة فضائية خاصة بها، والتي ستبدأ كوحدة نمطية متصلة بمحطة الفضاء الدولية.

ستكون Space Hero عبارة عن مسابقة واقعية كاملة مفتوحة لأي شخص يتحدث الإنجليزية بطلاقة، يزيد عمره عن 18 عامًا ويكون مستعدًا للذهاب إلى الفضاء في وقت مبكر من عام 2023.

ويأمل المسئولين عن المسابقة في الحصول على 15 موسمًا من العرض على مدار 30 عامًا، مع نقل الفائزين إلى محطة الفضاء الدولية أولا، ولكن في النهاية إلى القمر وحتى المريخ مع تقدم رحلات الفضاء البشرية.

ستقدم شركة Axiom Space الخدمات من خلال صفقات مع وكالة ناسا ووكالات أخرى ومشغلي إطلاق مثل SpaceX وبوينج وروسكوزموس مع مركبة سويوز.

لم تعلن Space Hero عن مركبة الإطلاق أو المركبة الفضائية التي سيستخدمها لنقل الفائز بالموسم الأول إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، على الرغم من التوقعات بأنها ستكون SpaceX.

أثبتت شركة SpaceX ووكالة الفضاء الروسية Roscosmos فقط القدرة على نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في السنوات الأخيرة.

تعمل SpaceX أيضًا على التقدم في المهام المدنية، بما في ذلك رحلة مدارية في وقت لاحق من هذا العام تسمى Inspiration4 تضم طاقمًا كاملاً من المدنيين.