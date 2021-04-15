شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقبل التماسات المستخدمين عن أى محتوى تم تحميله من آخرين وإزالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقبل مجلس الرقابة في فيس بوك التماسات من مستخدمي فيس بوك وانستجرام حول محتوى الأشخاص الآخرين المسموح له بالبقاء على المنصات، ويمكن لمجلس الإدارة، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر الماضي، اتخاذ قرارات ملزمة بشأن إزالة المحتوى أم لا، حتى تخطى النظام الأساسي والمديرين التنفيذيين في هذه العملية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتيح فيس بوك للأشخاص استئناف المحتوى، الذي ينشره الآخرون، والذي سُمح له بالبقاء على أي من المنصتين سواء فيس بوك أو انستجرام.

يمكن للمستخدمين تقديم طعون بشأن المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات والحالات والمشاركات التي يعتقدون أنه كان يجب حذفها من الشركة.

قال مجلس الإدارة "المستقل"، الذي يتألف من 20 عضوًا، إن هذه الخطوة هي خطوة مهمة نحو تقديم نموذج أكثر شفافية للإشراف على المحتوى.

قال توماس هيوز، مدير إدارة مجلس الرقابة: "إن تمكين المستخدمين من استئناف المحتوى الذي يريدون إزالته من فيس بوك يعد توسعًا كبيرًا لقدرات مجلس الرقابة".

كما تم إنشاء مجلس الإدارة لضمان اتخاذ فيس بوك وحدة قرارات أقل بشأن قضايا المحتوى المهمة للغاية، وأنه يمكن اتخاذ قرارات أفضل من خلال عملية مستقلة وشفافة تعمل على حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وكان تم إنشاء مجلس الرقابة لمساعدة فيس بوك على الإجابة عن بعض أصعب الأسئلة حول حرية التعبير عبر الإنترنت، حول ما الذي يجب إزالته، وما الذي يجب تركه، ولماذا."