شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف قصة إزالة فيس بوك لصفحة رسمية لبلدة فرنسية بسبب اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال موقع فيس بوك عن طريق الخطأ الصفحة الرسمية لمدينة فرنسية تسمى Bitche، بعد أن وصفت خوارزمياتها الاسم بأنه مسيء، وتمت إزالة الصفحة الرسمية لـ Bitche، وهي بلدة تقع في شمال شرق فرنسا بالقرب من الحدود مع ألمانيا في 19 مارس الماضى، ولكن تم إعادة الصفحة مرة أخرى الآن، وقالت شركة فيسبوك، "إن الخطأ ارتكب بعد تحليل غير صحيح من جانب أنظمتنا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اعتذر فيس بوك منذ ذلك الحين عن الخطأ المحرج وأعاد الصفحة، وفي وقت سابق من هذا العام، اعتذر فيسبوك عن منع المستخدمين من ذكر موقع الجمال التابع لناشونال ترست Devil's Dyke بالقرب من برايتون بعد وصفه بأنه "خطاب كراهية".

قال متحدث باسم فيس بوك، أنه تمت إزالة صفحة Bitche عن طريق الخطأ وتمت استعادتها، وقد أجبر الخطأ ضابط الاتصالات البلدي في بيتشي فاليري ديجوي على إنشاء صفحة جديدة تحت اسم آخر في وقت سابق من هذا الشهر.

قال دجوي إن الصفحة الجديدة سميت على اسم الرمز البريدي للبلدة، Mairie 57230، لتجاوز نظام الإشراف الآلي على فيس بوك.

قال دجوي: "حاولت الوصول إلى فيس بوك بكل طريقة ممكنة، من خلال أشكال مختلفة، ولكن لا يوجد شيء يمكنني القيام به".

عادت الصفحة الأصلية للمدينة نشطة مرة أخرى، ونشرت بيانًا بشأن الأمر، وجاء في البيان ، المترجم إلى الإنجليزية، "لقد تقدمنا بالنداء وحاولنا الاتصال بفيسبوك بوسائل مختلفة، بما في ذلك من خلال نماذج الاتصال والرسائل الخاصة على صفحة فيسبوك فرنسا".

اتصل لوران سولي، المدير العام لفيسبوك فرنسا، شخصيًا بعمدة البلدة لإبلاغه بأن الصفحة قد تم نشرها مرة أخرى والاعتذار عن أي إزعاج تسبب فيه.