شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف صادم: أغنى 1% ينتجون ضعف ما يسببه أفقر 50% من انبعاثات الكربون والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جمع الوثيقة 31 خبيرًا في التأثير البيئي مكلفين باستكشاف أفضل السبل لتوسيع نطاق الإجراءات لمعالجة انبعاثات الكربون.
ويضيف التقرير إلى الجدل الدائر حول "المساواة" في معالجة تغير المناخ، فاقترح منتقدو نتائج التقرير أنه من الأفضل خفض الانبعاثات عن طريق التقدم التكنولوجي، وليس القيود التي لا تحظى بشعبية.
وأضاف هول، "لكن من المرجح أن يكون تشجيع التقنيات النظيفة أكثر فاعلية، وأكثر احتمالاً للحصول على موافقة الجمهور، من العقوبات الشديدة أو القيود على نمط الحياة."
وقال الباحث الرئيسي للتقرير بيتر نيويل: "نحن نؤيد تمامًا التحسينات التكنولوجية والمنتجات الأكثر كفاءة، لكن من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الصارمة لأن الانبعاثات تستمر في الارتفاع".
وأضاف خبير العلاقات الدولية بجامعة ساسكس: "يتعين علينا خفض الاستهلاك المفرط، وأفضل مكان للبدء هو الإفراط في الاستهلاك بين النخب الملوثة التي تساهم بأكثر من حصتها في انبعاثات الكربون".
وأوضح الخبير، "هؤلاء هم الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا ويقودون أكبر السيارات ويعيشون في أكبر المنازل التي يمكنهم تحمل تكاليف تدفئتها بسهولة، لذلك لا يميلون إلى القلق إذا كانت معزولة جيدًا أم لا."
وأكد البروفيسور نيويل، أنه من أجل مكافحة تغير المناخ بشكل فعال، يحتاج الناس إلى الشعور بأنهم جزء من جهد جماعي، مما يعني أن الأغنياء والأثرياء يحتاجون إلى استهلاك أقل من أجل تقديم مثال لمن هم أقل ثراءً.