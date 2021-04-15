تكنولوجيا: TCL تعلن عن هواتف جديدة وتعرض مفهوم الهاتف القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL Mobile اليوم عن هواتف جديدة؛ TCL 20L و TCL 20L+ و TCL 20 Pro 5G، وهي نفس الهواتف التي تم تسريبها قبل أقل من أسبوع.

ستتوفر الهواتف الثلاثة في جميع أنحاء أوروبا وبعض المناطق المختارة حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، في حين ستحصل الولايات المتحدة وكندا على هاتف TCL 20 Pro 5G وهاتفًا مشابهًا لـ 20L + (يُسمى TCL 20 S) هذا الصيف.

وعلاوةً على ذلك، قدمت TCL مفهومًا مثيرًا للاهتمام لهاتف قابل للطي واللف. هو هاتف TCL Fold ‘n Roll، وهو عبارة عن هاتف يمكن ان يتحول إلى جهاز لوحي صغير او جهاز لوحي كامل بحجم 10 بوصة.

يهدف هاتف TCL 20L إلى أن يكون هاتفًا مليئًا بالمميزات مع سعر معقول، فهو يضم شاشة كبيرة بحجم 6.67 بوصة ودقة FHD+، وكذلك بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وأربع كاميرات من الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو مزدوجة.

وبالنسبة للتصميم، فيبدو ان هذا الهاتف الذي يبلغ سعره 229 يورو مزود بتميم أنيق وعصري، مع ظهر زجاجي لامع ومستشعر لبصمة الأصبع مدمج بزر التشغيل. ومن الأمام، يوجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام Android 11، حيث تهدف TCL إلى توفير تحديثات أمنية منتظمة وتحديثات نظام التشغيل لمدة عام على الأقل.

يعتبر TCL 20L+ الإصدار الأكثر تطورًا عن TCL 20L القياسي، فهو مزود بإعداد كاميرا أفضل وذاكرة أكبر.

بخلاف ذلك، يقدم الهاتف نفس المعالج ونفس الشاشة ونفس الميزات. لا يزال تسجيل الفيديو يصل إلى 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع الكاميرا الرئيسية، في حين تصل الكاميرا الأمامية إلى 60 إطارًا في الثانية بدلاً من 30 إطار بالثانية بالإصدار القياسي.

وعلى الرغم من أن TCL 20L سيأتي بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت اعتمادًا على المنطقة، فإن إصدار Plus سيأتي بسعة 6 جيجابايت فقط من الذاكرة العشوائية.

وبالنسبة للسعر، فسيبلغ سعر الهاتف 269 يورو.

أما عن هاتف TCL 20 Pro 5G، فإن الأمر يختلف. إذ يعتبر هذا الهاتف هو الرائد وقم تم تصميمه بشكل أفضل وأفخم بدون أي نتوء او شق للكاميرا من الأمام على الإطلاق.

وكما يوحي الاسم، فإن الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس، وهو مزود أيضًا بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 بوصة وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل من سوني مع المثبت البصري OIS، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 750G 5G من كوالكوم.

تبلغ تكلفة الهاتف 549 يورو (أي حوالي 653 دولارًا) وسيتم إطلاقه في أوروبا وسيشق طريقه أيضًا إلى الولايات المتحدة وكندا هذا الصيف كما ذكرنا.

يتميز TCL 20 Pro 5G أيضًا بشحن لاسلكي بقوة 15 واط، وهو مدعوم بنظام Android 11 ولكنه سيحصل على دعم أطول لتحديث نظام التشغيل لمدة عامين على الأقل مع تحديثات أمنية منتظمة.

بالنسبة للجهاز القابل للطي، فإن Fold ‘n Roll يجمع بين مفهوم هاتف Huawei Mate X2 وهاتف LG Rollable. فسيتم فرد هذا الهاتف ذو حجم 6.87 بوصة على مرتين، مرة إلى جهاز بحجم 8.85 بوصة ومرة إلى جهاز بحجم 10 بوصة.

والفكرة هنا هي أن هذا الجهاز، إذا تم إنتاجه بالفعل، سيكون خطوة إلى الأمام في عالم الهواتف القابلة للطي ذات الحجم الصغير والتي يمكن فردها إلى أحجام أكبر، لتحل محل الأجهزة اللوحية تمامًا.

على أي حال، يعد TCL Fold ‘n Roll في الوقت الحالي مجرد مفهوم ممتع، حيث يوضح لنا ما تقوم الشركة بتجربته حاليًا وكيف يمكن تصور مستقبل الهواتف الذكية القابلة للطي.

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