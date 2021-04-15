تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن مواصفات هاتف OPPO Reno6 5G: شاشة 90 هرتز ومعالج Dimensity 1200 وكاميرا رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يونيو من العام الماضي، كشفت شركة OPPO عن مجموعة الهواتف الذكية Reno3، وعلى ما يبدو، فإن الشركة تستعد لإطلاق مجموعة Reno6 في نفس الوقت تقريبًا من هذا العام.

وتقول الشائعات أن هاتف Reno6 5G قد يكون على الأرجح أول هاتف OPPO مدعوم بشريحة Dimensity 1200. واليوم، شاركت Digital Chat Station بعض المواصفات الرئيسية لهاتف لم يتم ذكر اسمه يعمل بشريحة Dimensity 1200، وكانت المواصفات تتشابه إلى حد كبير مع مواصفات Reno6 5G.

وكشف التسريب أيضًا أن OPPO Reno6 5G المزعوم قد يحتوي على شاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة مع حواف منحنية وفتحة ثقب بالزاوية العلوية اليسرى. ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

كما انه من المرجح ان يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مثل إصدار Reno5 5G السابق، مع إعداد كاميرا رباعية من الخلف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

وقد يحتوي هاتف Reno6 5G على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

لم يذكر التسريب أي شيء بخصوص الذاكرة العشوائية او إصدارات التخزين من Reno6 5G. ولكن من المرجح ان يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين مثل الطراز السابق.

على أي حال، من المحتمل أن تطلق OPPO هاتفين آخرين باسم Reno6 Pro 5G و Reno6 Pro+ 5G إلى جانب Reno6 5G، وقد يصل طراز Pro مع معالج Snapdragon 870، في حين قد يأتي إصدار Pro+ مدفوعًا بشريحة Snapdragon 888.

المصدر

اعلان





