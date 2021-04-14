شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات ضد فيسبوك في ألمانيا لحماية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة لتنظيم حماية البيانات في ألمانيا، إنها اتخذت إجراءات ضد منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم لمنع جمع البيانات الشخصية من مستخدمي تطبيق المراسلة واتساب WhatsApp الخاص بمنصة فيسبوك.

وقالت الجهة المنظمة في ولاية هامبورج، إنها فتحت إجراءات طارئة ضد Facebook بعد أن أبلغ WhatsApp المستخدمين في وقت سابق من هذا العام أنهم سيحتاجون إلى الموافقة على شروط البيانات الجديدة أو التوقف عن استخدام الخدمة.

من جانبه، قال يوهانس كاسبار، مسؤول حماية البيانات في هامبورج: "لدينا سبب للاعتقاد بأن سياسة مشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك يتم تطبيقها بشكل غير مسموح به بسبب عدم وجود موافقة طوعية".

وأضاف كاسبار - الذي يقود الإشراف المحلي على فيسبوك في ظل النظام الفيدرالي الألماني - إنه يفتح إجراءً إداريًا رسميًا "لمنع التبادل الجماعي غير القانوني للبيانات"، بهدف التوصل إلى قرار قبل 15 مايو.