شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تقدم حافز النقد مقابل السيارات القديمة لاستخدامها فى شراء دراجات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد فرنسا واحدة من أحدث الدول التي تتطلع إلى تقديم حافز النقد مقابل السيارات القديمة لإخراج الناس من سياراتهم إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

وتعرض الدولة الأوروبية على السكان 2500 يورو (2975 دولارًا) للتداول في سيارتهم القديمة التي تنفث الانبعاثات والحصول على دراجة كهربائية وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق المشرعون فى فرنسا على الإجراء في تصويت أولي يدعي الاتحاد الفرنسي لمستخدمي الدراجات أنه إذا مضت فرنسا في الخطة ، فستكون أول دولة في العالم تمنح الناس أموالًا لشراء سيارات قديمة لاستخدامها في شراء دراجات كهربائية جديدة، وفقًا لما نقله موقع TheNextWeb عن تقارير لرويترز.

ومع ذلك، يجب أن تتجاهل المنظمة التفاصيل الحاسمة حول كيفية توصلها إلى هذا الاستنتاج حيث كانت هناك مخططات أخرى مماثلة وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أمثلة من دول أخرى حيث يشير مارتي تولينهايمو ، كبير المتخصصين في اتحاد راكبي الدراجات الفنلنديين، تتمتع فنلندا بخصم مماثل استخدمه المواطنون لتمويل أكثر من 2000 دراجة كهربائية و 1000 سيارة جديدة منخفضة الانبعاثات و 100 تذكرة نقل عام.

كما عرضت ليتوانيا مثل هذا المخطط العام الماضي. عرضت وكالة إدارة المشاريع البيئية (APVA) في البلاد على السكان 1000 يورو (1200 دولار) إذا تداولوا سياراتهم القديمة.